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13-річна дочка Дани Борисової порізала собі вени в шкільному туалеті. Реакція ведучої дивує (18+)

Сьогодні, 18:09

Телеведуча розповіла про проблеми, які поновилися у її дочки. Уже тривалий час 13-річна дівчинка завдає собі каліцтва

Дана Борисова з донькою Поліною
Дана Борисова з донькою Поліною
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дочка 44-річної російської телеведучої Дани Борисової, Поліна, яку в минулому році побив батько, потрапила в лікарню з кровотечею після спроби суїциду. 13-річна дівчинка спробувала нанести собі каліцтва в шкільному туалеті, куди й викликали швидку.

Про інцидент Дана Борисова розповіла в Instastories. Телеведуча повідомила, що завдавати собі шкоди її дочка почала півтора місяця тому. Однак психологи пояснили, що це не суїцидальні спроби, а тренд серед молоді.

"Мені завжди говорили, що це не суїцидально. Це поведінку, якою завдають собі шкоди, зараз це тренд серед молоді. Дивляться ці аніме... Я сьогодні вперше засумнівалася в причинах та зрозуміла, що небезпечно це все залишати на самоплив", – повідомила Дана Борисова.

За словами ведучої, її дочку забрали в Московську клініку психічного здоров'я для дітей і підлітків.

Скріншот Instagram / danaborisova_official

Після цього Дані на один день довелося виїхати в Санкт-Петербург. Ведуча спілкувалася зі своєю дочкою телефоном. Правда, у дівчинки тепер немає особистого смартфону, а дзвонить вона з реєстратури.

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