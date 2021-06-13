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Феєрверк і п'ятиярусний торт: Ані Лорак влаштувала для дочки другий день народження

Сьогодні, 07:00

9 червня Софія провела в колі сім'ї, а через три дні її зіркова мама організувала шикарну вечірку з гостями і аніматорами

Ані Лорак святкує 10-й день народження своєї дочки Софії
Ані Лорак святкує 10-й день народження своєї дочки Софії
Фото: instagram.com/anilorak

Вчора ми розповідали про два дні народження королеви Великої Британії Єлизавети II, та не тільки вона приймає поздоровлення двічі на рік. Ані Лорак влаштувала для своєї дочки велике свято, незважаючи на те, що її день народження був 9 червня.

10-річчя Софія провела в колі друзів, отримавши від мами у подарунок ляльку. А вчора артистка організувала для дочки справжнє свято.

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На знімках, опублікованих Лорак на її Instagram-сторінці, можна побачити саму Софію, п'ятиярусний зелений торт, красиву Ані в жовтій сукні, феєрверк і дуже радісних маму з донькою.

Ані Лорак показала, як святкує день народження дочки
Ані Лорак показала, як святкує день народження дочки
Фото: instagram.com/anilorak

"Продовжуємо святкування. Сонечці 10 років", – написала в пості Ані Лорак.

Ані Лорак привітала доньку Софію з днем народження
Ані Лорак привітала доньку Софію з днем народження
Фото: instagram.com/anilorak

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Ані Лорак та її дочка Софія
Ані Лорак та її дочка Софія
Фото: instagram.com/anilorak

На святі був присутній і колишній чоловік Ані Лорак, батько Софії – Мурат Налчаджиоглу. В Instastories він також опублікував кілька фото і відео з вечірки.

Ані Лорак і її дочка Софія на знімку Мурата
Фото: instagram.com/stories/muratnalca

В цьому році в соцмережах з'явилися чутки про возз'єднання Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу. Подружжя почали все частіше помічати разом. У травні вони вирушили разом на відпочинок до Туреччини, а пару днів назад Мурат прийшов на концерт Лорак.

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і як він ставиться до її виступів в Росії:

Раніше ми писали, що Ані Лорак відстояла свій бізнес після секс-скандалу з Костянтином Меладзе.

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