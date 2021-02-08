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Що таке Супербоул і чому про нього всі говорять – короткий огляд

Сьогодні, 11:42

Розповідаємо коротко, як відбувався фінал Кубка НФЛ в Тампі

У ніч на понеділок за київським часом в США відбувся фінал Кубка НФЛ. Це найбільша подія в світі професійного спорту, яку також називають Супербоул (Super Bowl).

Через коронавірусні обмеження стадіон Raymond James Stadium у Тампі був заповнений лише на 30 відсотків – на матчі були присутні 22 тисячі глядачів.

Далі ми розповімо, що ж таке Супербоул, що там відбувається, і чому це не просто спортивне свято.

Що таке Супербоул і чому на нього чекають всі американці

Супербоул – це фінальна гра сезону з американського футболу між двома найкращими командами США. Цього року ними стали "Канзас-Сіті Чіфс" і "Тампа-Бей Баккенірс".

Роб Гронковскі і Том Бреді виграли черговий Супербоул-2021
Роб Гронковскі і Том Бреді виграли черговий Супербоул-2021
Фото: Reuters

Крім того, Super Bowl це найрейтинговіший контент на американському телебаченні, який збирає максимальну аудиторію біля телеекранів. А все тому, що на Супербоулі виступають найпопулярніші зірки, транслюються ексклюзивні ролики нових фільмів, серіалів, тощо.

До слова, вартість показу 30-секундного ролика під час Суперкубка становить близько 5 мільйонів доларів.

Що показали на Супербоулі-2021

У різні роки на стадіонах НФЛ виступали Пол Маккартні, Бейонсе, Принц, The Rolling Stones, Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Майкл Джексон та інші. Минулого року це були Дженніфер Лопес і Шакіра.

Як пройшов Супербоул-2021
Як пройшов Супербоул-2021
Фото: Getty Images

Цього року зіркою Halftime Show став канадський співак ефіопського походження, лауреат премії "Греммі" Ейбел Макконен Тесфає або просто The Weeknd.

The Weeknd на Супербоулі
The Weeknd на Супербоулі
Фото: Getty Images

Він навіть вклав власні кошти, щоб зробити шоу яскравішим для телебачення, а в перерві матчу виконав 10 своїх найпопулярніших треків. Детальніше про грандіозне шоу The Weeknd дивіться тут.

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Перед великим матчем публіку розважали Майлі Сайрус і Біллі Айдол, поетеса Аманда Горман, яка раніше виступила на інавгурації президента США Джо Байдена.

Національний гімн на Суперкубку випала честь виконати Жасмин Салліван та Еріку Черчу.

А перед ними виступила H.E.R., яка заспівала America the Beautiful.

H.E.R на Супербоулі
Фото: Getty Images

Крім того, безліч знаменитостей знялися в рекламних роликах, які показали в перервах фінального матчу. Так, Тімоті Шаламов і Вайнона Райдер знялися в рекламі Cadillac, знятою за мотивами фільму Тіма Бартона "Едвард руки-ножиці".

"Плоский" Меттью Макконахі рекламував чіпси Doritos, Дрейк – страхову компанію State Farm, а Девід Фінчер зняв ролик для пивоварної компанії.

Додамо, що у 1996 році Супербоул зібрав рекордну телеаудиторію в світі спорту – 138,5 млн глядачів. Тоді "Даллас Ковбойз" переміг "Піттсбург Стілерс" з рахунком 27:17.

Раніше мі писали, що під час Супербоулу Леді Гага жила в особняку вартістю $ 20 млн.

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