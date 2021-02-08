Що таке Супербоул і чому про нього всі говорять – короткий огляд

Розповідаємо коротко, як відбувався фінал Кубка НФЛ в Тампі

У ніч на понеділок за київським часом в США відбувся фінал Кубка НФЛ. Це найбільша подія в світі професійного спорту, яку також називають Супербоул (Super Bowl).

Через коронавірусні обмеження стадіон Raymond James Stadium у Тампі був заповнений лише на 30 відсотків – на матчі були присутні 22 тисячі глядачів.

Далі ми розповімо, що ж таке Супербоул, що там відбувається, і чому це не просто спортивне свято.

Що таке Супербоул і чому на нього чекають всі американці

Супербоул – це фінальна гра сезону з американського футболу між двома найкращими командами США. Цього року ними стали "Канзас-Сіті Чіфс" і "Тампа-Бей Баккенірс".

Роб Гронковскі і Том Бреді виграли черговий Супербоул-2021 Фото: Reuters

Крім того, Super Bowl це найрейтинговіший контент на американському телебаченні, який збирає максимальну аудиторію біля телеекранів. А все тому, що на Супербоулі виступають найпопулярніші зірки, транслюються ексклюзивні ролики нових фільмів, серіалів, тощо.

До слова, вартість показу 30-секундного ролика під час Суперкубка становить близько 5 мільйонів доларів.

Що показали на Супербоулі-2021

У різні роки на стадіонах НФЛ виступали Пол Маккартні, Бейонсе, Принц, The Rolling Stones, Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Майкл Джексон та інші. Минулого року це були Дженніфер Лопес і Шакіра.

Як пройшов Супербоул-2021 Фото: Getty Images

Цього року зіркою Halftime Show став канадський співак ефіопського походження, лауреат премії "Греммі" Ейбел Макконен Тесфає або просто The Weeknd.

The Weeknd на Супербоулі Фото: Getty Images

Він навіть вклав власні кошти, щоб зробити шоу яскравішим для телебачення, а в перерві матчу виконав 10 своїх найпопулярніших треків. Детальніше про грандіозне шоу The Weeknd дивіться тут.

Читайте також: Співак The Weeknd пожертвував 300 тисяч доларів на допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Перед великим матчем публіку розважали Майлі Сайрус і Біллі Айдол, поетеса Аманда Горман, яка раніше виступила на інавгурації президента США Джо Байдена.

Національний гімн на Суперкубку випала честь виконати Жасмин Салліван та Еріку Черчу.

А перед ними виступила H.E.R., яка заспівала America the Beautiful.

H.E.R на Супербоулі

Фото: Getty Images

Крім того, безліч знаменитостей знялися в рекламних роликах, які показали в перервах фінального матчу. Так, Тімоті Шаламов і Вайнона Райдер знялися в рекламі Cadillac, знятою за мотивами фільму Тіма Бартона "Едвард руки-ножиці".

"Плоский" Меттью Макконахі рекламував чіпси Doritos, Дрейк – страхову компанію State Farm, а Девід Фінчер зняв ролик для пивоварної компанії.

Додамо, що у 1996 році Супербоул зібрав рекордну телеаудиторію в світі спорту – 138,5 млн глядачів. Тоді "Даллас Ковбойз" переміг "Піттсбург Стілерс" з рахунком 27:17.

Раніше мі писали, що під час Супербоулу Леді Гага жила в особняку вартістю $ 20 млн.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися