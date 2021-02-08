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Вайнона Райдер і Тімоті Шаламе знялися в рекламі за мотивами фільму "Едвард руки-ножиці"

Сьогодні, 09:36

Ролик вийшов під час Супербоула

Минулого вечора під час Супербоула показали рекламу нового електрокара Cadillac LYRIQ, натхненну культовим фільмом Тіма Бертона "Едвард руки-ножиці". У ролику, опублікованому в YouTube, знялися Вайнона Райдер і Тімоті Шаламе.

Вайнона зіграла головну роль в оригінальній картині 1990 року, а в рекламі авто стала матір'ю юнака із лезами замість рук. Як ви вже зрозуміли, Тімоті повторив легендарного персонажа Джоні Деппа. Але якщо точніше – його сина, Едгара руки-ножиці.

Тімоті Шаламе
Фото: Julian Ungano для Cadillac

За сюжетом ролика, Едгар стикається зі тими ж негараздами, від яких колись страждав його батько. Хлопець не може прожити ні дня, не зіпсувавши або не проколовши що-небудь своїми незвичайними "руками".

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Але одного разу героїня Райдер бачить, що її син може легко управляти автомобілем, тому дарує йому всього-на-всього новенький Cadillac Lyric з функцією автопілота.

Тімоті Шаламе
Фото: Julian Ungano для Cadillac
Тімоті Шаламе
Фото: Julian Ungano для Cadillac

Раніше повідомлялося, що Тімоті Шаламе зніметься у фільмі про канібала .

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