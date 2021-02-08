The Weeknd із сотнями клонів виступив на Супербоулі: як це було (відео)

Співак вклав у шоу 7 мільйонів доларів з власної кишені

The Weeknd, він же Абель Тесфайе, виступив минулого вечора на Супербоулі, де також показали рекламу нового Cadillac з Вайноною Райдер і Тімоті Шаламе. Якщо ви пропустили грандіозне шоу, яке супроводжує фінал Кубка НФЛ, дивіться його далі в матеріалі.

The Weeknd подбав про те, щоб його виступ запам'ятався всім – він вклав у шоу 7 мільйонів доларів. Тесфайе був одягнений в блискучий червоний піджак, чорні брюки і туфлі – його класичне вбрання після виходу альбому After Hours в минулому році.

The Weeknd на Супербоулі Фото: Getty Images

Спочатку виконавця підтримував великий хор, одягнений в білі мантії і маски що світяться. Трибуни, за якими стояли вокалісти, виглядали як освітлений міський пейзаж.

Виступ Вікенда почався з хіта Starboy, а закінчилося найпопулярнішим синглом 2020 року – Blinding Lights.

The Weeknd на Супербоулі Фото: Getty Images

Треклист виступу The Weeknd в перерві Супербоула виглядав так:

Call Out My Nme

Starboy

The Hills

Can not Feel My Face

I Feel It Coming

Save Your Tears

Earned It

House of Balloons / Glass Table Girls

Blinding Lights

Під час виконання Blinding Lights The Weeknd вийшов на поле з сотнями своїх "клонів" – вдягненими в такі ж червоні піджаки і з перемотаними головами – яким він з'являвся в останніх кліпах і в промо на підтримку свого останнього альбому.

The Weeknd на Супербоулі Фото: Getty Images

Раніше в інтерв'ю Variety співак зізнався, що таким зовнішнім виглядом він намагається відобразити "абсурдну культуру голлівудських зірок", які змінюють своє обличчя, щоб подобатися всім і стати популярнішими.

Дивіться повний виступ The Weeknd на Супербоулі:

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