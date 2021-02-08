Что такое Супербоул и почему о нем все говорят – краткий обзор
Рассказываем коротко, как прошел финал Кубка НФЛ в Тампе
В ночь на понедельник по киевскому времени в США состоялся финал Кубка НФЛ. Это самое крупное событие в мире профессионального спорта, которое также называют Супербоул (Super Bowl).
Из-за коронавирусных ограничений стадион Raymond James Stadium в Тампе был заполнен только на 30 процентов – на матче присутствовали 22 тысячи человек.
Далее мы расскажем, что же такое Супербоул, что там происходит, и почему это не просто спортивный праздник.
Супербоул – это финальная игра сезона по американскому футболу между двумя лучшими командами США. В этом году ими стали "Канзас-Сити Чифс" и "Тампа-Бэй Бакканирс".
Кроме того, Super Bowl это самый рейтинговый контент на американском телевидении, который собирает максимальную аудиторию у телеэкранов. А все потому, что на Супербоул выступают самые популярные звезды, транслируются эксклюзивные ролики новых фильмов и сериалов, и т.д.
К слову, стоимость показа 30-секундного ролика во время Суперкубка составляет около 5 миллионов долларов.
В разные годы на стадионах НФЛ выступали Пол Маккартни, Бейонсе, Принц, The Rolling Stones, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон и другие. В прошлом году это были Дженнифер Лопес и Шакира.
В этом году звездой Halftime Show стал канадский певец эфиопского происхождения, лауреат премии "Грэмми" Эйбел Макконен Тесфайе или просто The Weeknd.
Он даже вложил свои личные средства, чтобы сделать шоу более ярким для телевидения, а в перерыве матча исполнил 10 своих самых популярных треков. Подробнее о грандиозном шоу The Weeknd смотрите здесь.
Перед большим матчем публику развлекали Майли Сайрус и Билли Айдол, поэтесса Аманда Горман, которая ранее выступила на инаугурации президента США Джо Байдена.
Национальный гимн на Суперкубке выпала честь исполнить Жасмин Салливан и Эрику Черчу.
Буквально перед ними выступила исполнительница H.E.R., которая спела America the Beautiful.
Кроме того, множество знаменитостей снялись в рекламных роликах, которые показали в перерывах финального матча. Так, Тимоти Шаламе и Вайнона Райдер снялись в рекламе Cadillac, снятой по мотивам фильма Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы".
"Плоский" Мэттью Макконахи рекламировал чипсы Doritos, Дрейк – страховую компанию State Farm, а Дэвид Финчер срежиссировал ролик для пивоваренной компании.
Добавим, что в 1996 году Супербоул собрал рекордную телеаудиторию в мире спорта – 138,5 млн человек. Тогда "Даллас Ковбойз" победил "Питтсбург Стилерз" со счетом 27:17.
Ранее мы писали, что во время Супербоула Леди Гага жила в особняке стоимостью $20 млн.
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