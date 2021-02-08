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Что такое Супербоул и почему о нем все говорят – краткий обзор

Сегодня, 11:42

Рассказываем коротко, как прошел финал Кубка НФЛ в Тампе

В ночь на понедельник по киевскому времени в США состоялся финал Кубка НФЛ. Это самое крупное событие в мире профессионального спорта, которое также называют Супербоул (Super Bowl).

Из-за коронавирусных ограничений стадион Raymond James Stadium в Тампе был заполнен только на 30 процентов – на матче присутствовали 22 тысячи человек.

Далее мы расскажем, что же такое Супербоул, что там происходит, и почему это не просто спортивный праздник.

Что такое Супербоул и почему его ждут все американцы

Супербоул – это финальная игра сезона по американскому футболу между двумя лучшими командами США. В этом году ими стали "Канзас-Сити Чифс" и "Тампа-Бэй Бакканирс".

Роб Гронковски и Том Брэди выиграли очередной Супербоул-2021
Роб Гронковски и Том Брэди выиграли очередной Супербоул-2021
Фото: Reuters

Кроме того, Super Bowl это самый рейтинговый контент на американском телевидении, который собирает максимальную аудиторию у телеэкранов. А все потому, что на Супербоул выступают самые популярные звезды, транслируются эксклюзивные ролики новых фильмов и сериалов, и т.д.

К слову, стоимость показа 30-секундного ролика во время Суперкубка составляет около 5 миллионов долларов.

Что показали на Супербоуле-2021

В разные годы на стадионах НФЛ выступали Пол Маккартни, Бейонсе, Принц, The Rolling Stones, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Майкл Джексон и другие. В прошлом году это были Дженнифер Лопес и Шакира.

Как прошел Супербоул-2021
Как прошел Супербоул-2021
Фото: Getty Images

В этом году звездой Halftime Show стал канадский певец эфиопского происхождения, лауреат премии "Грэмми" Эйбел Макконен Тесфайе или просто The Weeknd.

The Weeknd на Супербоуле
The Weeknd на Супербоуле
Фото: Getty Images

Он даже вложил свои личные средства, чтобы сделать шоу более ярким для телевидения, а в перерыве матча исполнил 10 своих самых популярных треков. Подробнее о грандиозном шоу The Weeknd смотрите здесь.

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Перед большим матчем публику развлекали Майли Сайрус и Билли Айдол, поэтесса Аманда Горман, которая ранее выступила на инаугурации президента США Джо Байдена.

Национальный гимн на Суперкубке выпала честь исполнить Жасмин Салливан и Эрику Черчу.

Буквально перед ними выступила исполнительница H.E.R., которая спела America the Beautiful.

H.E.R на Супербоуле
Фото: Getty Images

Кроме того, множество знаменитостей снялись в рекламных роликах, которые показали в перерывах финального матча. Так, Тимоти Шаламе и Вайнона Райдер снялись в рекламе Cadillac, снятой по мотивам фильма Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы".

"Плоский" Мэттью Макконахи рекламировал чипсы Doritos, Дрейк – страховую компанию State Farm, а Дэвид Финчер срежиссировал ролик для пивоваренной компании.

Добавим, что в 1996 году Супербоул собрал рекордную телеаудиторию в мире спорта – 138,5 млн человек. Тогда "Даллас Ковбойз" победил "Питтсбург Стилерз" со счетом 27:17.

Ранее мы писали, что во время Супербоула Леди Гага жила в особняке стоимостью $20 млн.

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