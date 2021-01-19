Серіали "Озарк" і "Корона" від Netflix – головні претенденти на премію Critics 'Choice Awards

Серіали в лідерах за кількістю номінацій

Оголошено номінантів на престижну американську кінопремію Critics' Choice Awards, яка традиційно передує "Оскару". Лідерами за кількістю номінацій стали два серіали від Netflix – "Озарк" і "Корона". Всього проєкти стрімінг-платформи отримали 26 номінацій. За Netflix йдуть телеканал HBO (22 номінації) і FX (14 номінацій).

"Озарк" і "Корона" змагатимуться за звання найкращого драматичного серіалу в цьому році. Актори проєктів теж боротимуться за нагороди. В серіалі "Корона" критики відзначили акторську гру Олівії Колман, Емми Корін і Джоша О'Коннора. Всього серіал претендує на нагороди в шести категоріях. "Озарк" зібрав стільки ж номінацій.

Кадри з серіалів "Озарк" і "Корона" Фото: themoviedb.org

Як повідомляє Deadline, у номінації "Найкращий драматичний серіал" разом з "Короною" і "Озарком" представлені такі серіали:

"Краще телефонуйте Солу"

"Країна Лавкрафта"

"Мандалорець"

"Перрі Мейсон"

"Хороша боротьба"

"Це ми"

У номінації "Найкращий комедійний серіал" представлені:

"Все на краще"

"Стюардеса"

"Тед Лассо"

"Мамочка"

"Пен15"

"Рамі"

"Шіттс Крик"

"Чим ми зайняті в тіні"

Церемонія нагородження відбудеться 7 березня, де і будуть оголошені переможці.

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