Серіали "Озарк" і "Корона" від Netflix – головні претенденти на премію Critics 'Choice Awards
Серіали в лідерах за кількістю номінацій
Оголошено номінантів на престижну американську кінопремію Critics' Choice Awards, яка традиційно передує "Оскару". Лідерами за кількістю номінацій стали два серіали від Netflix – "Озарк" і "Корона". Всього проєкти стрімінг-платформи отримали 26 номінацій. За Netflix йдуть телеканал HBO (22 номінації) і FX (14 номінацій).
"Озарк" і "Корона" змагатимуться за звання найкращого драматичного серіалу в цьому році. Актори проєктів теж боротимуться за нагороди. В серіалі "Корона" критики відзначили акторську гру Олівії Колман, Емми Корін і Джоша О'Коннора. Всього серіал претендує на нагороди в шести категоріях. "Озарк" зібрав стільки ж номінацій.
Як повідомляє Deadline, у номінації "Найкращий драматичний серіал" разом з "Короною" і "Озарком" представлені такі серіали:
- "Краще телефонуйте Солу"
- "Країна Лавкрафта"
- "Мандалорець"
- "Перрі Мейсон"
- "Хороша боротьба"
- "Це ми"
У номінації "Найкращий комедійний серіал" представлені:
- "Все на краще"
- "Стюардеса"
- "Тед Лассо"
- "Мамочка"
- "Пен15"
- "Рамі"
- "Шіттс Крик"
- "Чим ми зайняті в тіні"
Церемонія нагородження відбудеться 7 березня, де і будуть оголошені переможці.
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