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Серіали "Озарк" і "Корона" від Netflix – головні претенденти на премію Critics 'Choice Awards

Сьогодні, 11:42

Серіали в лідерах за кількістю номінацій

Оголошено номінантів на престижну американську кінопремію Critics' Choice Awards, яка традиційно передує "Оскару". Лідерами за кількістю номінацій стали два серіали від Netflix – "Озарк" і "Корона". Всього проєкти стрімінг-платформи отримали 26 номінацій. За Netflix йдуть телеканал HBO (22 номінації) і FX (14 номінацій).

"Озарк" і "Корона" змагатимуться за звання найкращого драматичного серіалу в цьому році. Актори проєктів теж боротимуться за нагороди. В серіалі "Корона" критики відзначили акторську гру Олівії Колман, Емми Корін і Джоша О'Коннора. Всього серіал претендує на нагороди в шести категоріях. "Озарк" зібрав стільки ж номінацій.

    Кадри з серіалів "Озарк" і "Корона"
    Кадри з серіалів "Озарк" і "Корона"
    Фото: themoviedb.org

    Як повідомляє Deadline, у номінації "Найкращий драматичний серіал" разом з "Короною" і "Озарком" представлені такі серіали:

    • "Краще телефонуйте Солу"
    • "Країна Лавкрафта"
    • "Мандалорець"
    • "Перрі Мейсон"
    • "Хороша боротьба"
    • "Це ми"

    У номінації "Найкращий комедійний серіал" представлені:

    • "Все на краще"
    • "Стюардеса"
    • "Тед Лассо"
    • "Мамочка"
    • "Пен15"
    • "Рамі"
    • "Шіттс Крик"
    • "Чим ми зайняті в тіні"

    Церемонія нагородження відбудеться 7 березня, де і будуть оголошені переможці.

    Раніше ми розповіли, чому серіал "Бріджертони" влаштував справжній бум.

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