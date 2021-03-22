Бейонсе та Джей-Зі купили донці найдорожчу корону в історії хіп-хопу

Вона належала Notorious B.I.G.

В цьому році статуетку "Греммі" отримала Блю Айві – дочка Бейонсе і Джей-Зі, що стала наймолодшою володаркою премії. Тоді ж світ дізнався про діджея з Казахстану, який записав ремікс на пісню Roses американського репера SAINt JHN.

Незабаром Блю Айві сфотографувалася зі статуеткою в руках, але увагу ЗМІ привернуло те, що на голові у дівчинки була пластикова корона.

Блю Айві

Фото: instagram.com/elliottwilson

Це не простий аксесуар – корона належала зірці хіп-хопу Notorious B.I.G, який помер в 1997 році. Корону в 2020-м продали на Sotheby's майже за 600 тисяч доларів.

Ніхто не знав, хто став володарем цієї знакової речі в світі музики, але тепер, схоже, секрет розкритий.

Notorious B.I.G

Фото: instagram.com/sothebys

Цікаво, що фотографія Айві стала відсиланням до промови Jay-Z, яку він сказав в 2014 році на "Греммі". Зі сцени репер випив із статуетки коньяк та вимовив: "Хочу сказати, Блю, тато приготував тобі золоту чашу для пиття".

63-тя церемонія "Греммі" відбулася 15 березня в Лос-Анджелесі. Лідером за кількістю номінацій і перемог стала Бейонсе. Співачка виявилася відразу в дев'яти номінаціях, але перемогла в трьох: за кращий кліп, реп-пісню і реп-виступ.

Раніше ми розповідали про головні моменти "Греммі-2021" .

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