Бейонсе и Джей-Зи купили дочери самую дорогую корону в истории хип-хопа

Она принадлежала Notorious B.I.G.

В этом году статуэтку "Грэмми" получила Блю Айви – дочь Бейонсе и Джей-Зи, ставшая самой молодой обладательницей премии. Тогда же мир узнал о диджее из Казахстана, который записал ремикс на песню Roses американского рэпера SAINt JHN.

Вскоре Блю Айви сфотографировалась со статуэткой в руках, но внимание СМИ привлекло то, что на голове у девочки была пластиковая корона.

Блю Айви

Фото: instagram.com/elliottwilson

Это не простой аксессуар – корона принадлежала звезде хип-хопа Notorious B.I.G, который умер в 1997 году. Корону в 2020-м продали на Sotheby’s почти за 600 тысяч долларов.

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Никто не знал, кто стал обладателем этой знаковой вещи в мире музыки, но теперь, похоже, секрет раскрыт.

Notorious B.I.G

Фото: instagram.com/sothebys

Любопытно, что фотография Айви стала отсылкой к речи Jay-Z, которую он сказал в 2014 году на "Грэмми". Со сцены рэпер выпил из статуэтки коньяк и произнес: "Хочу сказать, Блю, папа приготовил тебе золотую чашку для питья".

63-я церемония "Грэмми" состоялась 15 марта в Лос-Анджелесе. Лидером по числу номинаций и побед стала Бейонсе. Певица оказалась сразу в девяти номинациях, но победила в трех: за лучший клип, рэп-песню и рэп-выступление.

Ранее мы рассказывали о главных моментах "Грэмми-2021".

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