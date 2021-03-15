Що відомо про казаха Imanbek, який отримав "Греммі"

Іманбек Зейкенов отримав нагороду за "Найкращий класичний ремікс"

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження головної музичної премії світу "Греммі". З року в рік премія не перестає дивувати вибором переможців і новими рекордами. І ось, в цьому році одним з володарів почесної статуетки став казахський діджей Imanbek. Його хітовий ремікс напевно чув майже кожен з вас, але багато хто, ймовірно, не знав, що він належить саме казаху Imanbek. При цьому, для Казахстану це історична перемога, оскільки раніше ніхто з місцевих артистів не отримував "Греммі".

Ремікс Imanbek на трек Roses американського репера SAINt JHN зібрав більш як 145 мільйонів переглядів в YouTube, понад 20 тижнів тримався в ТОП-10 музичного чарту Billboard Hot 100, а влітку минулого року увійшов в десять найпопулярніших композицій за версією Shazam.

Отже, що ж відомо про 20-річного діджея Imanbek?

Imanbek Фото: Скріншот з YouTube

Хто такий Imanbek?

Справжнє ім'я діджея – Іманбек Зейкенов. Він народився в Казахстані, в Аксу, у 2000 році. З дитинства Іманбек грав на гітарі, а після школи вступив до Залізничного коледжу. Однак після навчання Іманбек вибрав не музичну кар'єру, а почав працювати на залізничній станції в рідному місті. Але з 17-річного віку, паралельно зі своєю основною діяльністю Іманбек почав створювати ремікси.

Діджей зробив ремікс на популярний трек Roses американського репера Saint Jhn без його участі. При цьому Іманбек намагався зв'язатися з репером через соцмережі, але не отримав відповіді. Потім, несподівано ремікс став хітом і почав з'являтися в чартах по всій Європі: його слухали в Бельгії, Нідерландах, Швеції, Польщі, Угорщині та інших країнах.

Imanbek Фото: instagram.com/imanbekmusic

А незадовго після цього ремікс на Roses посів третє місце у світовому рейтингу Shazam (відомий програвач, за допомогою якого можна визначити назву треку, який грає, – ред.).

Фактично ремікс приніс ще більше популярності оригінальному треку, який почав з'являтися в музичних чартах США і країн Європи у 2019 році.

У листопаді минулого року Іманбек отримав номінацію на "Греммі" в категорії "Найкращий класичний ремікс", а сьогодні вночі став переможцем.

Дивіться кліп на ремікс Roses діджея Imanbek:

Раніше ми повідомляли, що вбрання відомої співачки став мемом на "Греммі".

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