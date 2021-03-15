Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що відомо про казаха Imanbek, який отримав "Греммі"

Сьогодні, 11:10

Іманбек Зейкенов отримав нагороду за "Найкращий класичний ремікс"

Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження головної музичної премії світу "Греммі". З року в рік премія не перестає дивувати вибором переможців і новими рекордами. І ось, в цьому році одним з володарів почесної статуетки став казахський діджей Imanbek. Його хітовий ремікс напевно чув майже кожен з вас, але багато хто, ймовірно, не знав, що він належить саме казаху Imanbek. При цьому, для Казахстану це історична перемога, оскільки раніше ніхто з місцевих артистів не отримував "Греммі".

Ремікс Imanbek на трек Roses американського репера SAINt JHN зібрав більш як 145 мільйонів переглядів в YouTube, понад 20 тижнів тримався в ТОП-10 музичного чарту Billboard Hot 100, а влітку минулого року увійшов в десять найпопулярніших композицій за версією Shazam.

Отже, що ж відомо про 20-річного діджея Imanbek?

Imanbek
Imanbek
Фото: Скріншот з YouTube

Хто такий Imanbek?

Справжнє ім'я діджея – Іманбек Зейкенов. Він народився в Казахстані, в Аксу, у 2000 році. З дитинства Іманбек грав на гітарі, а після школи вступив до Залізничного коледжу. Однак після навчання Іманбек вибрав не музичну кар'єру, а почав працювати на залізничній станції в рідному місті. Але з 17-річного віку, паралельно зі своєю основною діяльністю Іманбек почав створювати ремікси.

Діджей зробив ремікс на популярний трек Roses американського репера Saint Jhn без його участі. При цьому Іманбек намагався зв'язатися з репером через соцмережі, але не отримав відповіді. Потім, несподівано ремікс став хітом і почав з'являтися в чартах по всій Європі: його слухали в Бельгії, Нідерландах, Швеції, Польщі, Угорщині та інших країнах.

Imanbek
Imanbek
Фото: instagram.com/imanbekmusic

А незадовго після цього ремікс на Roses посів третє місце у світовому рейтингу Shazam (відомий програвач, за допомогою якого можна визначити назву треку, який грає, – ред.).

Фактично ремікс приніс ще більше популярності оригінальному треку, який почав з'являтися в музичних чартах США і країн Європи у 2019 році.

У листопаді минулого року Іманбек отримав номінацію на "Греммі" в категорії "Найкращий класичний ремікс", а сьогодні вночі став переможцем.

Дивіться кліп на ремікс Roses діджея Imanbek:

Раніше ми повідомляли, що вбрання відомої співачки став мемом на "Греммі".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Канадський співак The Weeknd влаштував бойкот "Греммі" через упередженість організаторів Go_A відхрестилися від звинувачень в експлуатації рідкісного птаха: "У нього не було стресу" Хто така Doja Cat і чому вона головний хітмейкер зараз?
музика Греммі Imanbek
Джерело: instagram.com/imanbekmusic
Реклама

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото

Популярні статті

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

Вчора, 17:04Смачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

Вчора, 09:20Зірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

Вчора, 07:20Events

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:35Events

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

13 березняФаново

Прощена неділя-2021: що ні в якому разі не можна робити 14 березня

13 березняЗірково

З Пугачовою, Кіркоровим і Собчак: Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя

13 березняПсихо

Прощена неділя-2021: як попросити пробачення

13 березняЗірково

Тоню Матвієнко помітили в обіймах чоловіка, і це не Мірзоян

12 березняМодно

Як прати пуховик в домашніх умовах і чи можна це робити в пральній машині

12 березняПсихо

Як впливає на знаки зодіаку молодик 13 березня

12 березняNo Stress

5 трендових закладів для відпочинку в Одесі: вибір редакції

12 березняEvents

Прощена неділя-2021: традиції дня

12 березняПсихо

Карта бажань на молодика: як правильно зробити

Новини партнерів

Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Вместе навсегда. Самые долгие браки звёзд
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день
Полнолуние в марте: что нельзя делать в этот день
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти