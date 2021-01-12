Анна Сєдокова вирішила не ділитися особистим життям в соцмережах через скандал зі старшою дочкою

Співачка більше не хоче виставляти життя напоказ

Співачка Анна Сєдокова вирішила припинити ділитися всіма подробицями особистого життя, а все через хейтерів, які засмутили її доньку Аліну в Instagram.

Нещодавно Анна підняла тему виховання дітей, але натомість отримала критику. В Instagram артистка написала, що більше не має наміру ділитися особистим в соцмережах. Сєдокова підкреслила, що вона з 17 років є публічною особою і вже звикла до обговорень, але не до критики на адресу її дітей.

"Вчора, перебуваючи за тисячі кілометрів, я побачила свою засмучену дитину в Instastories. Яка щиро не розуміла, чому її в 16 років обговорюють дорослі тьоті й дяді, і насміхаються чрез смерть її батька", – пише Анна.

Анна Сєдокова з чоловіком Янісом і дочкою Аліною Фото: instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, батько Аліни, футболіст Валентин Белькевич, помер у віці 41 року в 2014 році. Анна впевнена, що вона теж винна в тому, що цю тему досі обговорюють в Мережі.

"Чи є в цьому моя вина? Велика частина безумовно. Вирішивши нещодавно висловитися на тему виховання дітей, поділившись досвідом в надії, що він може стати в нагоді і зробити когось щасливішим, ця надія боляче вдарила мою власну дитину. І так більше не буде. Я люблю Instagram. Але не дозволю йому руйнувати моє життя", – написала Сєдокова.

Нагадаємо, Анна Сєдокова застрягла в аеропорту 31 грудня.

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