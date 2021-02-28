Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні і покинула зйомки

А все через чоловіків

Анна Сєдокова, яка через скандал з дочкою відмовилася від одкровень у Instagram, зі скандалом покинула шоу Максима Галкіна, що вийшло напередодні по російському ТБ. Співачці не сподобався ролик про її особисте життя, який показали в ефірі програми.

Шоу "Сьогодні ввечері" було присвячено сучасним Попелюшкам. Крім Седокової в студії були також Ольга Бузова і Вікторія Боня.

У короткому відео про Анну Седокову розповіли її біографію, зачіпаючи моменти особистого життя, включаючи розлучення. Співачку подача інформації не влаштувала.

Анна Сєдокова

Скріншот з відео

"Упереджений сюжет. В ньому постійно говориться: "Вона вийшла заміж і відразу розлучилася". Мені здається, що 4 роки – це багато. Так, комусь пощастило – він відразу знайшов єдину любов. У мене, на жаль, так не вийшло", – заявила Анна.

Після цих слів Седокової ведучий Максим Галкін сказав, що артистка не зовсім вірно зрозуміла сюжет, і що в ньому йдеться про всі її переваги. Анна заперечила:

"Мене завело, тому що я вислухала стільки хейту. Це моя больова точка. Мене ненавидять за те, що я весь час піднімаюся. Це дуже негарний сюжет. Я шалено люблю чоловіка. Він подарував мені щастя і той світ, який у мене є. Я його вистраждала. Зараз він з двома дітьми сидить в ресторані і чекає на мене. Я шалено люблю свого чоловіка. І дуже вдячна йому за те, що він, незважаючи на такі випуски, бачить мене, справжню. він жодного разу не дорікнув мені за дітей і фото в трусах".

Після цих слова Анна Сєдокова залишила студію.

Анна Седокова і Яніс Тімма Фото: Telegram-канал Антиглянец

Нагадаємо, що в 2020 році Анна Сєдокова втретє вийшла заміж. 37-річна співачка зв'язала себе узами шлюбу з 28-річним Янісом Тіммою.

Раніше Анна Сєдокова розповіла, як почався її роман з одруженим чоловіком.

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