Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні і покинула зйомки
А все через чоловіків
Анна Сєдокова, яка через скандал з дочкою відмовилася від одкровень у Instagram, зі скандалом покинула шоу Максима Галкіна, що вийшло напередодні по російському ТБ. Співачці не сподобався ролик про її особисте життя, який показали в ефірі програми.
Шоу "Сьогодні ввечері" було присвячено сучасним Попелюшкам. Крім Седокової в студії були також Ольга Бузова і Вікторія Боня.
У короткому відео про Анну Седокову розповіли її біографію, зачіпаючи моменти особистого життя, включаючи розлучення. Співачку подача інформації не влаштувала.
"Упереджений сюжет. В ньому постійно говориться: "Вона вийшла заміж і відразу розлучилася". Мені здається, що 4 роки – це багато. Так, комусь пощастило – він відразу знайшов єдину любов. У мене, на жаль, так не вийшло", – заявила Анна.
Після цих слів Седокової ведучий Максим Галкін сказав, що артистка не зовсім вірно зрозуміла сюжет, і що в ньому йдеться про всі її переваги. Анна заперечила:
"Мене завело, тому що я вислухала стільки хейту. Це моя больова точка. Мене ненавидять за те, що я весь час піднімаюся. Це дуже негарний сюжет. Я шалено люблю чоловіка. Він подарував мені щастя і той світ, який у мене є. Я його вистраждала. Зараз він з двома дітьми сидить в ресторані і чекає на мене. Я шалено люблю свого чоловіка. І дуже вдячна йому за те, що він, незважаючи на такі випуски, бачить мене, справжню. він жодного разу не дорікнув мені за дітей і фото в трусах".
Після цих слова Анна Сєдокова залишила студію.
Нагадаємо, що в 2020 році Анна Сєдокова втретє вийшла заміж. 37-річна співачка зв'язала себе узами шлюбу з 28-річним Янісом Тіммою.
Раніше Анна Сєдокова розповіла, як почався її роман з одруженим чоловіком.
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