Анастасія Волочкова показала нового бойфренда

Балерина привітала нового коханого з днем народження

У січні балерина Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм коханим , але не довго вона сумувала з цього приводу. Волочкова вже встигла засвітити нового бойфренда, а точніше його руки.

Про те, що вона знову закохана балерина повідомила в InstaStories. Вона привітала обранця з днем народження, але не стала розкривати його особистість. На опублікованому фото загадковий коханий балерини сховався за її спину.

"День народження улюбленого вже почався. Так приємно привітати першої ", – написала Анастасія.

Інформації про нового бойфренда поки немає. Варто зазначити що обличчя екскоханого Волочкова теж приховувала , показувала то його тінь, то руки в кадрі.

Раніше Анастасія зізнавалася, що хоче бачити поруч із собою сильного і благородного чоловіка, який також буде поважати і підтримувати її творчість.

Нещодавно Анастасія Волочкова продемонструвала свою розтяжку.

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