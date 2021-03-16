Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анастасія Волочкова показала нового бойфренда

Сьогодні, 16:02

Балерина привітала нового коханого з днем народження

У січні балерина Анастасія Волочкова розлучилася зі своїм коханим , але не довго вона сумувала з цього приводу. Волочкова вже встигла засвітити нового бойфренда, а точніше його руки.

Про те, що вона знову закохана балерина повідомила в InstaStories. Вона привітала обранця з днем народження, але не стала розкривати його особистість. На опублікованому фото загадковий коханий балерини сховався за її спину.

"День народження улюбленого вже почався. Так приємно привітати першої ", – написала Анастасія.

Інформації про нового бойфренда поки немає. Варто зазначити що обличчя екскоханого Волочкова теж приховувала , показувала то його тінь, то руки в кадрі.

Раніше Анастасія зізнавалася, що хоче бачити поруч із собою сильного і благородного чоловіка, який також буде поважати і підтримувати її творчість.

Нещодавно Анастасія Волочкова продемонструвала свою розтяжку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
10 років потому: Анастасія Волочкова повторила своє скандальне фото на пляжі Хейт і критика підписників: в які скандали були втягнуті діти зірок Анастасія Волочкова оголилася біля ікони святої (фото)
Анастасія Волочкова
Реклама

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені

Популярні статті

Сьогодні, 14:56Фаново

День святого Патріка-2021: історія і традиції свята

Сьогодні, 10:29Смачно

День святого Патрика: 5 рецептів до свята

Сьогодні, 08:07Фаново

Восьмирічна українка і 13-річний блогер мають право вступати в інтимні стосунки – адвокат

Вчора, 18:24Смачно

Як смачно зварити гречку на гарнір

Вчора, 14:58Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 14:12Зірково

Меган Маркл звернулася до Букінгемського палацу з несподіваним проханням

Вчора, 13:54Зірково

"Ще подивимося, що це за тип": реакція Тіматі і глядачів на Добриніна, який став ведучим російського "Холостяка"

Вчора, 12:54Фаново

Сплять разом: 8-річна українка заявила про стосунки з 13-річним блоґером (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 15 березня: Овна чекає нелегкий понеділок, а Тельцям потрібно заспокоїтися

14 березняСмачно

Як правильно зберігати цибулю в домашніх умовах: головні правила

14 березняСмачно

Як легко позбутися кісток у рибі: оригінальне рішення

14 березняЗірково

Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі

14 березняEvents

Прощена неділя: милі листівки, картинки і вірші

14 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

14 березняEvents

З Прощеною неділею: тематичні листівки, вірші і проза в день прощення

13 березняЗірково

У новому випуску шоу "Маска" розсекретили Мольфара (фото)

Новини партнерів

Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти