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Анастасия Волочкова показала нового бойфренда

Сегодня, 16:02

Балерина поздравила нового возлюбленного с днем рождения

В январе балерина Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным, но не долго она грустила по этому поводу. Волочкова уже успела засветить нового бойфренда, а точнее его руки.

О том, что она снова влюблена балерина сообщила в InstaStories. Она поздравила избранника с днем рождения, но не стала раскрывать его личность. На опубликованном фото загадочный возлюбленный балерины спрятался за ее спину.

"День рождения любимого уже начался. Так приятно поздравить первой", – написала Анастасия.

Информации о новом бойфренде пока нет. Стоит отметить, что лицо экс-возлюбленного Волочкова тоже скрывала, показывала то его тень, то руки в кадре.

Ранее Анастасия признавалась, что хочет видеть рядом с собой сильного и благородного мужчину, который также будет уважать и поддерживать ее творчество.

Недавно Анастасия Волочкова продемонстрировала свою растяжку.

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