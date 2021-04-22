Олена Шоптенко зізналась, що стала жертвою домагань в 15 років

Хореографиня розповіла, що в підлітковому віці пережила домагання в метро з боку дорослого чоловіка

Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко, яка нещодавно розповіла про смерть близької людини , зізналася, що в підлітковому віці стала жертвою домагань. Пост вона опублікувала в Instagram .

Шоптенко було 15 років, коли з нею сталася ця історія.

"Вперше про те, що хтось чужий може чіпати без дозволу, я дізналася в 15. Якийсь дорослий чоловік в метро вирішив, що може чіпати дитину і не соромився це робити. Тоді я втекла, бо точно знала, що це ненормально, але боялася щось сказати і не знала, що робити", – написала хореографиня.

Олена Шоптенко Фото: instagram.com/alena_shoptenko

За її словами, зараз вона б уже не втекла і обов'язково зробила все, щоб ця людина запам'ятала їх зустріч.

"Тому що це не флірт, не привід посміхатися, це не" прикольно" і точно не привід пореготати з друзями. Це домагання. І потрібно робити все, що можна, щоб захистити себе", – зізналася Шоптенко.

Раніше Олена Шоптенко розповіла про ревнощі чоловіка і сварки в сім'ї.

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