Олена Шоптенко зізналась, що стала жертвою домагань в 15 років
Хореографиня розповіла, що в підлітковому віці пережила домагання в метро з боку дорослого чоловіка
Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко, яка нещодавно розповіла про смерть близької людини , зізналася, що в підлітковому віці стала жертвою домагань. Пост вона опублікувала в Instagram .
Шоптенко було 15 років, коли з нею сталася ця історія.
"Вперше про те, що хтось чужий може чіпати без дозволу, я дізналася в 15. Якийсь дорослий чоловік в метро вирішив, що може чіпати дитину і не соромився це робити. Тоді я втекла, бо точно знала, що це ненормально, але боялася щось сказати і не знала, що робити", – написала хореографиня.
За її словами, зараз вона б уже не втекла і обов'язково зробила все, щоб ця людина запам'ятала їх зустріч.
"Тому що це не флірт, не привід посміхатися, це не" прикольно" і точно не привід пореготати з друзями. Це домагання. І потрібно робити все, що можна, щоб захистити себе", – зізналася Шоптенко.
Раніше Олена Шоптенко розповіла про ревнощі чоловіка і сварки в сім'ї.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше