Олена Шоптенко зізналась, чому в шоу "Маска" їй дістався костюм Лисиці
Танцівниця поділилася подробицями участі в проекті
До студії програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" прийшла популярна танцівниця Олена Шоптенко. Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем артистка розповіла про свою участь в гіпершоу "Маска" і зізналася, що було найскладнішим у цьому експерименті.
Олена Шоптенко зізнається – дізнавшись, що буде під маскою Лисиці – не здивувалася.
"Коли я дізналась, що буду в костюмі Лисиці – зраділа! Це було приємно, по-перше, тому що це моє альтер-его, а по-друге, костюми робила Леся Патока і вона вдруге створювала для мене саме костюм Лисиці", – поділилася Олена Шоптенко в ефірі телеканалу "Україна".
Проте художниця Леся Патока пішла на зустріч артистці і разом вони переконструювали костюм так, щоб він не сковував рухи танцівниці.
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"Я розуміла, що рухи – це моя сильна сторона, відповідно, мені мало бути зручно. Нам вдалось це, але Леся хотіла, щоб я була на підборах в стилі Леді Гаги – без п’ятки. Я спробувала так одягнутись, проте в масці не могла навіть стояти на місці, не те що танцювати. Справа в тому, що в масці немає периферійного зору, ти почуваєшся наче кінь у шорах – втрачається баланс. Тож пізніше ми змінили взуття", – розповіла танцівниця.
Наразі Олена Шоптенко слідкує за шоу і підтримує улюбленого персонажа, яким виявився Дракон, та хто знаходиться під цією маскою лишається загадкою як для глядачів, так і для самих учасників шоу "Маска".
Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".
Нагадаємо, раніше Олег Винник відреагував на участь Олени Шоптенко в шоу "Маска".
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