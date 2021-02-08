Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Олена Шоптенко зізналась, чому в шоу "Маска" їй дістався костюм Лисиці

Сьогодні, 20:03

Танцівниця поділилася подробицями участі в проекті

До студії програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" прийшла популярна танцівниця Олена Шоптенко. Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем артистка розповіла про свою участь в гіпершоу "Маска" і зізналася, що було найскладнішим у цьому експерименті.

Олена Шоптенко зізнається – дізнавшись, що буде під маскою Лисиці – не здивувалася.

"Коли я дізналась, що буду в костюмі Лисиці – зраділа! Це було приємно, по-перше, тому що це моє альтер-его, а по-друге, костюми робила Леся Патока і вона вдруге створювала для мене саме костюм Лисиці", – поділилася Олена Шоптенко в ефірі телеканалу "Україна".

Олена Шоптенко на шоу "Маска"
Олена Шоптенко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Проте художниця Леся Патока пішла на зустріч артистці і разом вони переконструювали костюм так, щоб він не сковував рухи танцівниці.

Читайте також:
Як пройшов третій ефір шоу "Маска": всі подробиці

"Я розуміла, що рухи – це моя сильна сторона, відповідно, мені мало бути зручно. Нам вдалось це, але Леся хотіла, щоб я була на підборах в стилі Леді Гаги – без п’ятки. Я спробувала так одягнутись, проте в масці не могла навіть стояти на місці, не те що танцювати. Справа в тому, що в масці немає периферійного зору, ти почуваєшся наче кінь у шорах – втрачається баланс. Тож пізніше ми змінили взуття", – розповіла танцівниця.

Лисиця на шоу "Маска"
Лисиця на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Наразі Олена Шоптенко слідкує за шоу і підтримує улюбленого персонажа, яким виявився Дракон, та хто знаходиться під цією маскою лишається загадкою як для глядачів, так і для самих учасників шоу "Маска".

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, раніше Олег Винник відреагував на участь Олени Шоптенко в шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі - розсекречено ім'я ще однієї зірки Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні" Оксана Байрак зізналася, на скільки схудла під час участі в шоу "Маска"
Олена Шоптенко шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Вот это фигура! Девушка «динамовца» показала роскошное тело
Вот это фигура! Девушка «динамовца» показала роскошное тело
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 18:43Смачно

Як правильно варити булгур на плиті

Сьогодні, 18:15Здорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Сьогодні, 15:15Зірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Сьогодні, 13:22Зірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Сьогодні, 11:00Зірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Сьогодні, 09:07Фаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Сьогодні, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

Вчора, 19:54Зірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

6 лютогоЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

6 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

6 лютогоЗірково

Любов в соцмережі: як змінювалися пости Зеленських в Instagram

6 лютогоФаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

6 лютогоEvents

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

6 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 6 лютого: Овнам потрібно більше спілкуватися, а Тельці зможуть вирішити будь-яке питання

Новини партнерів

Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Чем занимаются дети самого обаятельного итальянца Челентано
Чем занимаются дети самого обаятельного итальянца Челентано
Как сейчас выглядит единственная дочь Орбакайте, внучка Пугачевой
Как сейчас выглядит единственная дочь Орбакайте, внучка Пугачевой
Цукерки молодості. Які солодощі можна їсти без шкоди для здоров’я
Цукерки молодості. Які солодощі можна їсти без шкоди для здоров’я
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
Пугачева "попалась" на фото в домашнем образе
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
На отдыхе в Египте. Нина Матвиенко позировала в купальнике
"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным
Горбачева рассказала о неудачной первой брачной ночи с Никитиным

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти