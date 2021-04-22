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Алена Шоптенко призналась, что стала жертвой домогательств в 15 лет

Сегодня, 16:04

Хореограф рассказала, что в подростковом возрасте пережила домогательства в метро со стороны взрослого мужчины

Популярный украинский хореограф Алена Шоптенка, которая недавно рассказала о смерти близкого человека, призналась, что в подростковом возрасте стала жертвой домогательств. Пост она опубликовала в Instagram.

Шоптенко было 15 лет, когда с ней произошла эта история.

"Впервые о том, что кто-то чужой может трогать без спроса, я узнала в 15. Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может трогать ребенка и не стеснялся это делать. Тогда я убежала, потому что точно знала, что это не нормально, но боялась что-то сказать и не знала, что делать", – написала хореограф.

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

По ее словам, сейчас она бы уже не убежала и обязательно сделала все, чтобы этот человек запомнил их встречу.

"Потому что это не флирт, не повод улыбаться, это не "прикольно" и точно не повод поржать с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, что можно, чтобы защитить себя", – призналась Шоптенко.

Ранее Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье.

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