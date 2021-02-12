Олена Шоптенко заради участі в "Масці" носила на собі 12-кілограмовий костюм
Хореограф розповіла, як спеціально для неї створювався костюм Лисиці
Весь тиждень глядачі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" обговорювали Олену Шоптенко і то, як вміло вона ховалася за маскою Лисиці. В шоці був навіть зірковий детектив Олег Винник, який не очікував побачити свою екс-колегу по танцям на цьому проекті.
Самій Шоптенко роль Лисиці припала до душі, як і спів – раніше вона думала, що вокал – не її сильна сторона. А знаєте, що сподобається вашій коханій людині? Приємні та несподівані емоції в День Валентина. Про те, як їх забезпечити – дізнайтеся у нашому спецпроекті до 14-го лютого.
Заспівати в шоу "Маска" – це тільки половина справи. Учаснику потрібно приборкати складний костюм і навчитися не просто рухатися в ньому, а й жити.
"Я дуже хотіла бути у взутті, як у Леді Гаги. Ці каблуки специфічні, без п'яти. Вони настільки круто підходять до костюму...", – розповідає Шоптенко про те, як готувався образ Лисиці.
Читайте також:Як пройшов третій ефір шоу "Маска": всі подробиці
Утриматися на високому взутті у важкому костюмі, а ще й танцювати – завдання надскладне. Тому дизайнерка шоу "Маска" Леся Патока, яка створювала образ Лисиці, запропонувала Олені зробити взуття більш стійким, додавши танкетку. Завдяки цьому зірка змогла продемонструвати і свої танцювальні вміння.
Але це не всі особливості перебування всередині 12-кілограмового костюма Лисиці.
"Найбільша складність – це нестача повітря. Зрозуміло, що для того, щоб конструкція тримала форму потрібні відповідні матеріали, а це щільність і звичайно ж вага. Душно в Масці було неймовірно! Тому поруч весь час перебували турботливі феї-костюмери з віялами і всілякими пристосуваннями для обдування при першій же можливості", – поділилася також Олена Шоптенко.
Зараз Шоптенко стежить за шоу і підтримує улюбленого персонажа, яким виявився Дракон, але хто знаходиться під цією маскою залишається загадкою як для глядачів, так і для самих учасників шоу "Маска".
Дивіться саме зоряне і загадкове на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".
Раніше Андрій Данилко заявив, що роздягнеться на шоу "Маска" через Льва .
Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше