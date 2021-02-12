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Олена Шоптенко заради участі в "Масці" носила на собі 12-кілограмовий костюм

Сьогодні, 17:30

Хореограф розповіла, як спеціально для неї створювався костюм Лисиці

Весь тиждень глядачі шоу "Маска" на телеканалі "Україна" обговорювали Олену Шоптенко і то, як вміло вона ховалася за маскою Лисиці. В шоці був навіть зірковий детектив Олег Винник, який не очікував побачити свою екс-колегу по танцям на цьому проекті.

Самій Шоптенко роль Лисиці припала до душі, як і спів – раніше вона думала, що вокал – не її сильна сторона. А знаєте, що сподобається вашій коханій людині? Приємні та несподівані емоції в День Валентина. Про те, як їх забезпечити – дізнайтеся у нашому спецпроекті до 14-го лютого.

Заспівати в шоу "Маска" – це тільки половина справи. Учаснику потрібно приборкати складний костюм і навчитися не просто рухатися в ньому, а й жити.

Олена Шоптенко на шоу "Маска"
Олена Шоптенко на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

"Я дуже хотіла бути у взутті, як у Леді Гаги. Ці каблуки специфічні, без п'яти. Вони настільки круто підходять до костюму...", – розповідає Шоптенко про те, як готувався образ Лисиці.

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Утриматися на високому взутті у важкому костюмі, а ще й танцювати – завдання надскладне. Тому дизайнерка шоу "Маска" Леся Патока, яка створювала образ Лисиці, запропонувала Олені зробити взуття більш стійким, додавши танкетку. Завдяки цьому зірка змогла продемонструвати і свої танцювальні вміння.

Лисиця на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Але це не всі особливості перебування всередині 12-кілограмового костюма Лисиці.

"Найбільша складність – це нестача повітря. Зрозуміло, що для того, щоб конструкція тримала форму потрібні відповідні матеріали, а це щільність і звичайно ж вага. Душно в Масці було неймовірно! Тому поруч весь час перебували турботливі феї-костюмери з віялами і всілякими пристосуваннями для обдування при першій же можливості", – поділилася також Олена Шоптенко.

, ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Зараз Шоптенко стежить за шоу і підтримує улюбленого персонажа, яким виявився Дракон, але хто знаходиться під цією маскою залишається загадкою як для глядачів, так і для самих учасників шоу "Маска".

Дивіться саме зоряне і загадкове на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше Андрій Данилко заявив, що роздягнеться на шоу "Маска" через Льва .

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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