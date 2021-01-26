Мінкульт України вніс до чорного списку двох російських співачок
А все через Крим
Міністерство культури та інформаційної політики, одразу ж за відомим продюсером, внесло у "чорний список" двох російських артисток – Альону Апіну і Юлію Беретту з групи "Стрілки". Як повідомляється на сайті відомства, співачки створюють загрозу нацбезпеці України.
У 2017 році Альона Апіна потрапила в базу "Миротворця" після концерту в Архангельську, коли вона виступила на тлі напису "Крим наш". Тоді співачка отримала заборону на в'їзд в Україну.
У 2019 року в інтерв'ю німецькому виданню Апьона висловила неоднозначну думку стосовно Криму.
"Наш Крим, не наш Крим – у мене дуже складне ставлення до того, що відбувається. З одного боку, звичайно, він наш, а з іншого боку, звичайно, він не наш", – сказала співачка.
А ось екс-учасниця гурту "Стрілки" Юлія Беретта після окупації Криму кілька разів відвідувала півострів, а фото звідти постила в соцмережах.
Раніше повідомлялося, що Литва закрила кордони для Філіпа Кіркорова через Крим .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше