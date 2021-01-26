Мінкульт України вніс до чорного списку двох російських співачок

А все через Крим

Міністерство культури та інформаційної політики, одразу ж за відомим продюсером, внесло у "чорний список" двох російських артисток – Альону Апіну і Юлію Беретту з групи "Стрілки". Як повідомляється на сайті відомства, співачки створюють загрозу нацбезпеці України.

У 2017 році Альона Апіна потрапила в базу "Миротворця" після концерту в Архангельську, коли вона виступила на тлі напису "Крим наш". Тоді співачка отримала заборону на в'їзд в Україну.

Альона Апіна

Фото: instagram.com/neapina

У 2019 року в інтерв'ю німецькому виданню Апьона висловила неоднозначну думку стосовно Криму.

"Наш Крим, не наш Крим – у мене дуже складне ставлення до того, що відбувається. З одного боку, звичайно, він наш, а з іншого боку, звичайно, він не наш", – сказала співачка.

А ось екс-учасниця гурту "Стрілки" Юлія Беретта після окупації Криму кілька разів відвідувала півострів, а фото звідти постила в соцмережах.

Юлія Беретта

Скріншот: instagram.com/juliaberetta1

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