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3 секрети щасливих стосунків від акторки серіалу "Незакрита мішень" Ірини Новак

Сьогодні, 17:01

На думку Ірини, в шлюбі необхідні не тільки кохання і пристрасть, а й спілкування

Зірка серіалу "Незакрита мішень", прем'єра якого відбудеться 1 березня о 21:00 на телеканалі "Україна", Ірина Новак вже 12 років щаслива в шлюбі. Акторка поділилась, завдяки чому в її стосунках з чоловіком, як і раніше, є кохання, новизна і повага одне до одного.

Ірина Новак зіграла одну з яскравих ролей. Сама ж акторка щаслива в шлюбі, виховує з чоловіком доньку й із задоволенням поділилась своїми секретами, як зберегти кохання та інтерес одне до одного в шлюбі.

"У шлюбі потрібно не тільки любити, жити пристрастю, але ще спілкуватися. Для мене особисто дуже важливо, що людина, яка поруч зі мною вже 12 років, насамперед мені друг. У стосунках важливо розмовляти. Ми з чоловіком все обговорюємо", – пояснила Ірина Новак.

Ірина Новак
Ірина Новак
Фото: прес-служба

Якщо хтось вважає, що чоловіки полігамні, коханий актриси переконаний, що все відбувається у кожного з нас в голові: якщо чоловік розуміє, що він любить свою сім'ю, то не зверне уваги на іншу жінку й сам не зробить перший крок.

"Ми не лоскочемо один одному нервову систему. Воно нам ні до чого. Це теж прояв поваги. Ми з чоловіком розуміємо: життя – лише мить, яка може завжди перерватися. Нам не хочеться засмучувати один одного дрібницями. Краще радувати кохану людину простими речами або вчинками. Наприклад, подивитися разом фільм або із задоволенням побалакати, коли дитина вже спить", – сказала Ірина Новак.

Ірина Новак упевнена, що важливо бути разом не стільки заради сексу і бажання прокидатися разом, а любити мізками й приймати коханого таким, який він є.

"Я людина, яка ставить чоловіка на п'єдестал, і ніколи не приховувала, що він в родині головний, незважаючи на те, що ми все вирішуємо 50/50", – сказала зірка серіалу.

"Незакрита мішень"
Фото: прес-служба

Дивіться прем'єру 24-серійного фільму "Незакрита мішень" у понеділок, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра містичного серіалу "Мертві лілії".

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