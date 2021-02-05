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Містика, хоррор і заплутана справа на озерах: телеканал "Україна" покаже серіал з елементами трилера

Сьогодні, 15:33

У головній ролі – Дана Абизова

У понеділок, 8 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра гостросюжетної 8-серійної картини "Мертві лілії" виробництва "Української Продакшн Студії" на замовлення каналу "Україна". Роль слідчого в особливо важливих справах у кримінальній історії зіграла популярна акторка Дана Абизова.

Глядачі стануть свідками розслідування таємничих вбивств у невеликому місті. Його населення охоплено містичним жахом. Місцеві жителі знаходять човни з мертвими жінками. Причому всіх жертв об'єднує одна дивна обставина: їхні тіла усипані ліліями.

Кадр з міні-серіалу
Кадр з міні-серіалу "Мертві лілії"
Фото: прес-служба

Слідчому Оксані Білій потрібно розібратися в заплутаній справі. Але ніхто з оточення цієї жінки не здогадується, що у неї є особистий інтерес, пов'язаний з дивними подіями на озерах.

Дана Абизова, яку полюбили мільйони телеглядачів каналу "Україна" завдяки гучним проєктам "На твоєму боці" і "Таємне кохання", з'явиться в кримінальної історії в новому амплуа.

"Я дуже хотіла отримати роль Оксани в "Мертвих ліліях". Страшенно хотіла! Я давно мріяла зіграти слідчого. Просто марила цим. І, як то кажуть, здійснилась моя мрія. Я працюю в новому для себе жанрі", зізнається акторка Дана Абизова.

Кадр з мінісеріалу
Кадр з мінісеріалу "Мертві лілії"
Фото: прес-служба

За словами режисера Павла Тупика, розв'язка історії обіцяє бути дуже несподіваною. Глядач захоче взяти участь у процесі розслідування, почне створювати свої версії того, що стало причиною жахливих і містичних подій. Адже жителі містечка впевнені, що вбивства пов'язані не з маніяком, а з нареченою-утопленицею, якій потрібні нові жертви.

Кадр з міні-серіалу
Кадр з міні-серіалу "Мертві лілії"
Фото: прес-служба

"Нам пощастило з сюжетом! Тут є і психологія, і, звичайно, любовна лінія, – зазначив режисер картини Павло Тупик. – Цікаво, що головна героїня навмисно береться за цю справу, знаючи, що в процесі розслідування зіткнеться зі своїми власними страхами, оскільки дуже хоче їх побороти".

У серіалі зіграло багато відомих акторів, яким було дуже комфортно працювати разом.

"У цьому проєкті є все – прекрасна команда, атмосфера, чудовий сценарій, – сказав актор Сергій Радченко. – Режисер Павло Тупик дає певну акторську свободу. Це відбувається завдяки тому, що він нам довіряє. І я люблю таке ставлення до роботи!"

Також в картині знялися актори Сергій Калантай, Артем Карасьов, Єлизавета Майська, Лариса Руснак, Наталія Васько, Євген Єфремов, Віталіна Біблів, Катерина Вишнева.

Дана Абизова в серіалі
Дана Абизова в серіалі "Мертві лілії"
Фото: прес-служба

Оператор-постановник – Андрій Поливаний-Бухтіяров. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Ірина Чемерис, Ірина Заря. Виробництвом на замовлення телеканалу "Україна" займалася "Українська Продакшн Студія". Зйомки проходили в Києві та Київській області у 2020 році.

Дивіться прем'єру 8-серійної детективної мелодрами "Мертві лілії" у понеділок, 8 лютого, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна" покаже прем'єру серіалу з Анною Кошмал в головній ролі.

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