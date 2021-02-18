Мелодрама, кримінал і спорт: телеканал "Україна" покаже захопливий серіал "Незакрита мішень"

У центрі сюжету – амбітна спортсменка, яка потрапляє в кримінальну історію

У понеділок, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 24-серійного фільму "Незакрита мішень" виробництва продакшну Saga Pictures. На глядачів чекає історія, в якій всього одна випадковість запустить низку абсолютно несподіваних подій в житті головних героїв.

Серіал "Незакрита мішень" – це історія про спортсменку Катю Горенко. Головна героїня має всі шанси стати олімпійською чемпіонкою. Але вона не знає, що зовсім чужа в її оточенні людина вже виношує план помсти і готова зруйнувати життя та успішну спортивну кар'єру Каті. Навіть більше, дії підступної Марини стануть причиною втрат, викриттів і катастроф.

"Незакрита мішень" Фото: прес-служба

У Олесі Мацкевич-Грибок, яка зіграла Катю Горенко, прекрасна спортивна підготовка. Актриса впевнена, що отримала роль в серіалі "Незакрита мішень" невипадково.

"Раніше я грала абсолютно інших героїнь – дівчат, які приїжджали з села підкорювати столицю. Потім я зрозуміла, що треба міняти своє тіло. Тобто мені потрібно було "сигналізувати" зовні, що я можу грати щось інше, – розповіла акторка Олеся Мацкевич-Грибок. – І я стала дуже багато займатися спортом. Настільки, наскільки можна було дозволити собі, враховуючи всі обставини. І для мене мій результат – це причина і наслідок. Якщо ти змінюєшся, тоді отримуєш те, що хочеш".

Кадр зі зйомок серіалу "Незакрита мішень" Фото: прес-служба

Назва фільму безпосередньо пов'язана з біатлоном і з тим, що відбуватиметься в житті героїв.

"У біатлоні незакрита мішень чорного кольору. Якщо біатлоніст попадає в мішень, тоді завдяки удару кулі спрацьовує механізм, який закриває її білим клапаном. Якщо спортсмен не влучив, тобто не закрив мішень, тоді він отримує додаткове штрафне коло. Інакше кажучи, людина повинна знову пройти вже знайомий шлях і вкотре повернутися до цієї проблеми. І так буде завжди, поки людина, як сьогодні модно казати, не закриє гештальт. Наш серіал якраз про те, що проблеми треба вирішувати сьогодні, не робити в своєму житті друге коло. Інакше вона нагадуватиме біг на місці", – пояснив актор Артем Позняк.

Кадр із серіалу "Незакрита мішень" Фото: прес-служба

Однак "Незакрита мішень" – це не тільки мелодрама, а ще і фільм про стосунки людей, їхні комплекси і скелети в шафі.

"Ось яка дивна штука: наша героїня потрапляє в кримінальну історію абсолютно випадково, зробивши всього один неправильний крок, – сказав режисер Сергій Борчуков. – Тому кримінал у фільмі – навіть не флер, це просто випадковість! Ми всі заручники обставин".

У картині також знялися Валерія Ходос, Ірина Новак, Артем Алексєєв, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Олена Узлюк, Михайло Кришталь, Костянтин Октябрський, Ольга Голдис.

Режисери-постановники – Сергій Борчуков і Заза Буадзе. Оператори-постановники – Олександр Гребенніков, Максим Баєв. Художник-постановник – Дмитро Баран. Продюсери – Наталія Стрибук, Вікторія Корогод, Ігор Волков, Сергій Баранов.

Виробництвом фільму на замовлення телеканалу "Україна" займався продакшн Saga Pictures.

Дивіться прем'єру 24-серійного фільму "Незакрита мішень" у понеділок, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, що минулого тижня відбулася прем'єра нового містичного серіалу "Мертві лілії" з Даною Абизову в головній ролі .

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