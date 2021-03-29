Власникам iPhone потрібно позапланово оновити систему

Всім користувачам iPhone слід звернути увагу на безпеку свого пристрою

Всім користувачам iPhone заради безпеки варто оновити операційну систему. Фахівці Apple запевняють, що якщо цього не зробити можуть бути проблеми з безпекою пристрою.

Про це повідомляє " Тhe Verge ".

Відкладати оновлення iOS на один тиждень або навіть на два – це цілком нормально, але в Apple радять все ж вже зараз завантажити останню версію iOS 14.4.2, як можна швидше.

Це допоможе виправити всі недоліки безпеки, які можуть бути у вашому пристрої. Оновлення також можна застосувати до iPadOS.

iPhone Фото: pixabay.com

Все це займе всього кілька хвилин. Для цього слід зайти в "Налаштування", потім перейти в "Основні" і оновити програмне забезпечення.

Вся річ у тім, додають в Apple, що шкідливий веб-сайт або сценарій можуть отримати доступ до інформації з інших відкритих вами веб-сторінок, що не дуже добре, особливо з урахуванням того, що Apple стверджує, що деякі сайти можуть це робити.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-10 корисних додатків для смартфона.

Крім того, ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися