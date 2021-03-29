Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Власникам iPhone потрібно позапланово оновити систему

Сьогодні, 10:46

Всім користувачам iPhone слід звернути увагу на безпеку свого пристрою

Всім користувачам iPhone заради безпеки варто оновити операційну систему. Фахівці Apple запевняють, що якщо цього не зробити можуть бути проблеми з безпекою пристрою.

Про це повідомляє " Тhe Verge ".

Відкладати оновлення iOS на один тиждень або навіть на два – це цілком нормально, але в Apple радять все ж вже зараз завантажити останню версію iOS 14.4.2, як можна швидше.

Це допоможе виправити всі недоліки безпеки, які можуть бути у вашому пристрої. Оновлення також можна застосувати до iPadOS.

iPhone
iPhone
Фото: pixabay.com

Все це займе всього кілька хвилин. Для цього слід зайти в "Налаштування", потім перейти в "Основні" і оновити програмне забезпечення.

Вся річ у тім, додають в Apple, що шкідливий веб-сайт або сценарій можуть отримати доступ до інформації з інших відкритих вами веб-сторінок, що не дуже добре, особливо з урахуванням того, що Apple стверджує, що деякі сайти можуть це робити.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-10 корисних додатків для смартфона.

Крім того, ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
На iPhone 13 встановлять новітні дисплеї від Samsung Хлопець купив новий iPhone 7, але побачене всередині коробки шокувало його (фото)
безпека iPhone
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе

Популярні статті

Сьогодні, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Сьогодні, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

Вчора, 19:02Зірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

Вчора, 14:29Зірково

Дружину Петросяна порівняли зі старою Шапокляк: відповідь зірки

Вчора, 09:30Зірково

"Привітайте мене": колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Events

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

27 березняФаново

Песах-2021: що в жодному разі не можна робити у свято

27 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

27 березняEvents

27 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

26 березняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в четвертому випуску

26 березняЗірково

Учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті. Вона подала до суду

26 березняЗірково

Надін з "Холостяка" розповіла про стосунки з ексучасником "Холостячки" Євгеном Ковтуненком

26 березняФаново

Що означає єврейська Пасха Песах: історія свята

Новини партнерів

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти