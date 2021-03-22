Хлопець купив новий iPhone 7, але побачене всередині коробки шокувало його (фото)

Житель Таїланду стверджує, що не перевірив замовлення перед покупкою

Жителю Таїланду замість iPhone 7 інтернет-магазин надіслав письмовий стіл у вигляді iPhone. Хлопець стверджує, що не перевірив замовлення перед покупкою – і це була його фатальна помилка. Про цей курйозний випадок написало видання Oriental Daily.

За фотографіями у каталозі неуважний покупець не зміг зрозуміти, що це не гаджет, а предмет меблів. Єдине, що його збентежило, це вартість доставки, яка виявилася непомірно високою для невеликої коробки з айфоном.

Фото: twitter.com/fazlihalimmedia

Коли кур'єр привіз посилку, юнак відкрив коробку й дуже здивувався: всередині був стіл у вигляді смартфона: з екраном, кнопкою "додому", динаміком, камерою і сенсорами. Замість слота для SIM-карти був ящик для письмового приладдя.

На сайті виробника цей стіл виглядає ось так:

Нагадаємо, раніше iPhone 11 зміг протриматися на дні озера майже 2 місяці без пошкоджень. Курйозний випадок стався в Disney World в американському місті Орландо (штат Флорида). До того ж ми писали про хлопця, який дивним чином вижив у ДТП завдяки iPhone.

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