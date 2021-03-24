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На iPhone 13 встановлять новітні дисплеї від Samsung

Сьогодні, 12:03

Нові дисплеї будуть значно продуктивнішими, ніж існуючі

В майбутньому Apple хоче випустити iPhone 13 з новітнім дисплеєм від Samsung, який буде практично ідеально контролювати частоту кадрів. В існуючих моделях смартфонів американської компанії таких екранів немає.

Про це повідомляє " GSMarena ".

Ще минулого року Apple обирав між розвитком напрямку впровадження екранів з високою частотою оновлення або ж кинути усі сили на розвиток мережі 5G. У компанії тоді прийняли рішення розвивати мережу майбутнього. Саме тому iPhone серії 12 продовжили виготовляти з дисплеєм, де частота 60 Гц. Тепер експерти прогнозують, що в двох моделях iPhone 13 будуть зовсім інші екрани.

Повідомляється, що фабрична лінія Samsung Display A3, на якій виготовляли для Apple OLED-панелі LTPS, буде перетворена для виробництва панелей LTPO.

IPhone
IPhone
Фото: pixabay.com

Хоча варто відзначити, що LTPO був спочатку розроблений для Apple Watch. Саме LTPO дозволяє точно контролювати частоту кадрів, а в LTPS такого немає. Також витратиться менше енергії для завантаження пристрою.

Але є невелика проблема. Вся річ у тім, що нові панелі LTPO значно складніше виготовляти. Тому прогнозується, що потужність виробництва лінії Samsung Display A3 може впасти зі 105 тисяч панелей на місяць до 70 тисяч.

Втім, поки невідомо, коли саме світ побачать iPhone 13 з новими панелями від Samsung.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що інженери Samsung працюють над смартфоном з подвійним складанням .

Також ми повідомляли, що в смартфонах на Android відбулися глобальні збої.

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