Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ці додатки слід негайно видалити зі смартфону — розповідаємо чому

Сьогодні, 19:15

Деякі додатки замість того, щоб покращувати роботу смартфону навпаки гальмують її

Кожен користувач хоче встановити на свій смартфон безліч корисних додатків, вважаючи, що це "прокачає" пристрій. Але насправді є додатки, які навпаки будуть навіть заважати роботі гаджету. В результаті надлишок непотрібних додатків просто призведе до того, що смартфон почне повільніше працювати, а його батарея буде швидше розряджатися. Ми розібралися, які програми слід якомога швидше видалити зі свого смартфону, щоб він працював без збоїв.

Фото: unsplash.com

1. Встановлені програми

Багато виробників роблять дуже багату начинку в смартфоні з так званих встановлених додатків. Наприклад, не всі користуються картами, щоб орієнтуватися в місті. А цей додаток займає досить багато місця на смартфоні, а також швидко спалює заряд батареї, адже додаток практично завжди працює, відстежуючи, де ви перебуваєте. Тому якщо у вас немає потреби використовувати карти, цей додаток можна сміливо видалити. Або ж хоча б вимкнути, щоб, як мінімум, зберегти заряд своєї батареї. Бувають навіть випадки, що виробник може зашити у встановлені додатки два календарі або ж кілька музичних плеєрів. Природньо, що таке дублювання нікому не потрібно. Тому сміливо видаляйте те, що вже було у смартфоні із заводу, але вами не використовується.

2. Антивіруси

Цей вид додатків дійсно потрібен тим, хто, наприклад, встановлює на свій смартфон якісь зламані програми з незахищених джерел. Якщо ж користувач завантажує програми виключно з офіційного магазину додатків Google, то боятися вам нічого. Справа в тому, що компанія дуже серйозно стежить за тим, щоб в її магазині додатків не було сумнівних програм, а тому продукція з нього абсолютно безпечна. Тому і немає сенсу встановлювати антивірус, якщо ви не використовуєте сумнівні додатки або програми. Кожен антивірус також займає місце, а надлишок подібних програм призведе до гальмування смартфону.

3. Соціальні мережі

У кожного з нас в смартфоні є, як мінімум один додаток якої-небудь соціальної мережі. Але є користувачі, які завантажують у свій смартфон одразу по три-чотири, а часом і більше додатків із соціальними мережами. Хоча в більшості випадків реально використовується менше половини цих додатків. Кожне з них займає досить багато місця, а також знижує заряд батареї. Тому краще взагалі видалити ті програми соціальних мереж, які ви не використовуєте або користуєтеся вкрай рідко. Залиште ті, які дійсно потрібні вам регулярно. Це допоможе смартфону працювати швидше.

4. Додатки для збільшення оперативної пам'яті

Деякі користувачі дуже часто клюють на те, що в описі таких додатків обіцяють збільшити обсяг оперативної пам'яті мало не в кілька разів. Насправді оперативна пам'ять просто фізично не може бути розширена до 4 Гб, якщо на вашому смартфоні встановлено всього 2 ГБ або навіть 3 Гб. Вся річ у тім, що додатки для збільшення оперативної пам'яті є нічим іншим, як просто звичайним оптимізатором, який знаходить непотрібні файли і видаляє їх. Простіше кажучи, очищає смартфон від різного мотлоху, який не використовується. Але в смартфонах вже є встановлені функції з очищення кешу або ж спеціальні додатки, які видаляють все непотрібне. Тому ваша оперативна пам'ять буде працювати по повній, якщо стежити за тим, щоб в смартфоні не накопичувалася непотрібна інформація. А всі програми по збільшенню обсягу оперативної пам'яті будуть просто споживати додаткові ресурси смартфону, що сповільнить його роботу.

5. Ігри, які не використовуються

Багато користувачів смартфонів закачують в них величезну кількість різних ігор. Часом буває так, що, закачавши одну гру, починаєш закачувати наступну, а попередню якось забуваєш видалити. На перший погляд пам'ять смартфону дозволяє зберігати навіть з десяток ігор, але це не зовсім так. Кожен використовуваний мегабайт пам'яті пристрою уповільнює його роботу. Тобто, якщо гра "важить" кілька гігабайтів, то робота смартфону буде пристойно уповільнена. До того ж не варто забувати, що деякі ігри, якщо їх не видалити або хоча б не вимкнути, будуть використовувати автооновлення. Це все спричинить збільшення споживання заряду батареї, а також значне споживання трафіку Інтернету. Так що від невикористовуваних ігор краще відмовитися, видаливши їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

Раніше ми також повідомляли, що LG Electronics може припинити випуск наворочених смартфонів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
З'явився додаток для смартфонів, який виявляє діпфейки Буде практично й естетично: в додатку "Дія" з'явиться нова функція У смартфони на Android може проникнути шпигунське програмне забезпечення
смартфони додаток
Реклама

Новини партнерів

Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко

Популярні статті

Сьогодні, 11:14Events

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняЗірково

"Теж до суду подасть?": репер Баста нахамив Лободі під час телешоу

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Новини партнерів

Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти