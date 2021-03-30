Ці додатки слід негайно видалити зі смартфону — розповідаємо чому

Деякі додатки замість того, щоб покращувати роботу смартфону навпаки гальмують її

Кожен користувач хоче встановити на свій смартфон безліч корисних додатків, вважаючи, що це "прокачає" пристрій. Але насправді є додатки, які навпаки будуть навіть заважати роботі гаджету. В результаті надлишок непотрібних додатків просто призведе до того, що смартфон почне повільніше працювати, а його батарея буде швидше розряджатися. Ми розібралися, які програми слід якомога швидше видалити зі свого смартфону, щоб він працював без збоїв.

Фото: unsplash.com

1. Встановлені програми

Багато виробників роблять дуже багату начинку в смартфоні з так званих встановлених додатків. Наприклад, не всі користуються картами, щоб орієнтуватися в місті. А цей додаток займає досить багато місця на смартфоні, а також швидко спалює заряд батареї, адже додаток практично завжди працює, відстежуючи, де ви перебуваєте. Тому якщо у вас немає потреби використовувати карти, цей додаток можна сміливо видалити. Або ж хоча б вимкнути, щоб, як мінімум, зберегти заряд своєї батареї. Бувають навіть випадки, що виробник може зашити у встановлені додатки два календарі або ж кілька музичних плеєрів. Природньо, що таке дублювання нікому не потрібно. Тому сміливо видаляйте те, що вже було у смартфоні із заводу, але вами не використовується.

2. Антивіруси

Цей вид додатків дійсно потрібен тим, хто, наприклад, встановлює на свій смартфон якісь зламані програми з незахищених джерел. Якщо ж користувач завантажує програми виключно з офіційного магазину додатків Google, то боятися вам нічого. Справа в тому, що компанія дуже серйозно стежить за тим, щоб в її магазині додатків не було сумнівних програм, а тому продукція з нього абсолютно безпечна. Тому і немає сенсу встановлювати антивірус, якщо ви не використовуєте сумнівні додатки або програми. Кожен антивірус також займає місце, а надлишок подібних програм призведе до гальмування смартфону.

3. Соціальні мережі

У кожного з нас в смартфоні є, як мінімум один додаток якої-небудь соціальної мережі. Але є користувачі, які завантажують у свій смартфон одразу по три-чотири, а часом і більше додатків із соціальними мережами. Хоча в більшості випадків реально використовується менше половини цих додатків. Кожне з них займає досить багато місця, а також знижує заряд батареї. Тому краще взагалі видалити ті програми соціальних мереж, які ви не використовуєте або користуєтеся вкрай рідко. Залиште ті, які дійсно потрібні вам регулярно. Це допоможе смартфону працювати швидше.

4. Додатки для збільшення оперативної пам'яті

Деякі користувачі дуже часто клюють на те, що в описі таких додатків обіцяють збільшити обсяг оперативної пам'яті мало не в кілька разів. Насправді оперативна пам'ять просто фізично не може бути розширена до 4 Гб, якщо на вашому смартфоні встановлено всього 2 ГБ або навіть 3 Гб. Вся річ у тім, що додатки для збільшення оперативної пам'яті є нічим іншим, як просто звичайним оптимізатором, який знаходить непотрібні файли і видаляє їх. Простіше кажучи, очищає смартфон від різного мотлоху, який не використовується. Але в смартфонах вже є встановлені функції з очищення кешу або ж спеціальні додатки, які видаляють все непотрібне. Тому ваша оперативна пам'ять буде працювати по повній, якщо стежити за тим, щоб в смартфоні не накопичувалася непотрібна інформація. А всі програми по збільшенню обсягу оперативної пам'яті будуть просто споживати додаткові ресурси смартфону, що сповільнить його роботу.

5. Ігри, які не використовуються

Багато користувачів смартфонів закачують в них величезну кількість різних ігор. Часом буває так, що, закачавши одну гру, починаєш закачувати наступну, а попередню якось забуваєш видалити. На перший погляд пам'ять смартфону дозволяє зберігати навіть з десяток ігор, але це не зовсім так. Кожен використовуваний мегабайт пам'яті пристрою уповільнює його роботу. Тобто, якщо гра "важить" кілька гігабайтів, то робота смартфону буде пристойно уповільнена. До того ж не варто забувати, що деякі ігри, якщо їх не видалити або хоча б не вимкнути, будуть використовувати автооновлення. Це все спричинить збільшення споживання заряду батареї, а також значне споживання трафіку Інтернету. Так що від невикористовуваних ігор краще відмовитися, видаливши їх.

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