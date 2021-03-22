LG Electronics може припинити випуск наворочених смартфонів

У компанії вже який рік простежується збиток щодо продажів смартфонів

LG Electronics Inc. все ще роздумує про долю свого збиткового мобільного бізнесу. Про це повідомили в понеділок інсайдери галузі, пише "The Korea Bizwire".

Мобільний бізнес LG знаходиться в мінусі з другого кварталу 2015 року. У минулому році сукупні операційні збитки компанії досягли майже 5 трильйонів вон, а це близько 4,4 мільярдів доларів США.

Аналітики пророкують, що LG або закриє, або продасть свій мобільний бізнес, або, принаймні, скоротить його.

Споживачів не відлякує навіть високий цінник Фото: Unsplash

Експерти кажуть, що зараз складно продати весь мобільний бізнес, як і частковий продаж підрозділу.

LG, колись займав третє місце в світі з виробництва мобільних телефонів. Компанія, як повідомляється, вела переговори з Vingroup з В'єтнаму і Volkswagen з Німеччини, але, на думку галузевих оглядачів, не змогла досягти помітного прогресу.

Оскільки план реструктуризації мобільного бізнесу LG, мабуть, діє протягом двох місяців, галузеві фахівці з відстеження тепер припускають, що компанія більше схиляється до варіанту закриття мобільного підрозділу.

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