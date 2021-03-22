Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

LG Electronics може припинити випуск наворочених смартфонів

Сьогодні, 14:41

У компанії вже який рік простежується збиток щодо продажів смартфонів

LG Electronics Inc. все ще роздумує про долю свого збиткового мобільного бізнесу. Про це повідомили в понеділок інсайдери галузі, пише "The Korea Bizwire".

Мобільний бізнес LG знаходиться в мінусі з другого кварталу 2015 року. У минулому році сукупні операційні збитки компанії досягли майже 5 трильйонів вон, а це близько 4,4 мільярдів доларів США.

Аналітики пророкують, що LG або закриє, або продасть свій мобільний бізнес, або, принаймні, скоротить його.

Споживачів не відлякує навіть високий цінник
Споживачів не відлякує навіть високий цінник
Фото: Unsplash

Експерти кажуть, що зараз складно продати весь мобільний бізнес, як і частковий продаж підрозділу.

LG, колись займав третє місце в світі з виробництва мобільних телефонів. Компанія, як повідомляється, вела переговори з Vingroup з В'єтнаму і Volkswagen з Німеччини, але, на думку галузевих оглядачів, не змогла досягти помітного прогресу.

Оскільки план реструктуризації мобільного бізнесу LG, мабуть, діє протягом двох місяців, галузеві фахівці з відстеження тепер припускають, що компанія більше схиляється до варіанту закриття мобільного підрозділу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що WhatsApp зникне зі смартфонів.

Також ми писали про те, що гаджети підслуховують розмови українців.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
MOYO переходить на електронні чеки для доставки всіх інтернет-замовлень Розумні годинники і фітнес-трекери: кому та як допомагають ці ґаджети й чи варто купувати їх Часте використання гаджетів маленькими дітьми негативно впливає на їх розвиток - дослідження Samsung показал линейку Galaxy S21, и они невероятны
гаджети смартфони LG
Реклама

Новини партнерів

Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Новини партнерів

Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Крутоголов выдал всю неприятную правду о работе с "Кварталом"
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти