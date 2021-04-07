Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 7 квітня.
- Цифра дня – 16.
- Колір дня – фіолетовий, бузковий і ліловий.
- Число удачі – 7.
В основі дня – зосередженість і гнучкість мислення. У головних плюси дня – витонченість, натхнення і любов. Мінуси дня пов'язані з апатією і легковажністю.
Краса і здоров'я: добре пройдуть видалення пігментних плям, епіляція та чистка обличчя. Уразливі легені й шлунково-кишковий тракт.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестування, зауважимо: будуть вдалими торгові операції.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.
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