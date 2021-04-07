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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 квітня

Сьогодні, 07:12

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 7 квітня.

  • Цифра дня – 16.
  • Колір дня – фіолетовий, бузковий і ліловий.
  • Число удачі – 7.

В основі дня – зосередженість і гнучкість мислення. У головних плюси дня – витонченість, натхнення і любов. Мінуси дня пов'язані з апатією і легковажністю.

Краса і здоров'я: добре пройдуть видалення пігментних плям, епіляція та чистка обличчя. Уразливі легені й шлунково-кишковий тракт.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестування, зауважимо: будуть вдалими торгові операції.

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Джерело: Сьогодні
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