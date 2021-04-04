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Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:40

Астрологічний прогноз на 4-11 квітня для всіх знаків зодіаку

Багатьом знакам зодіаку потрібні внутрішня свобода і розкутість. У цей період будь-який тиск на особистість буде недоречним. Це вдалий час для задоволення власних бажань, на які раніше не доходили руки або було шкода коштів.

До кінця тижня мало що зміниться у відчуттях. У людей посилиться прагнення до романтики, посилиться бажання піти від тиску і впливу оточуючих. Захочеться усамітнення або спокійного проведення часу.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Овнам наступного тижня бажано керуватися власним розумом і проникливістю в прийнятті важливих рішень. Ситуації, коли від вас буде потрібна миттєва реакція, виникнуть вже з початку тижня, в понеділок або вівторок. Так що будьте напоготові і не пропустіть свій шанс.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Тельців наступного тижня чекають дуже привабливі і вдалі переговори, зустрічі та конференції. У середу з'явиться перспектива нового напряму в бізнесі. Однак не сподівайтеся, що ви зможете таким чином втекти від фінансових проблем – від них потрібно не йти, а вирішувати, тим більше що вам це до снаги.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

У Близнят починається чудовий період для спільної роботи з партнером як у сфері бізнесу, так і в особистому житті. Але майте на увазі, зараз вам важливо правильно оцінити ситуацію і людину, з якою ви або продовжите співпрацю, або припините контакти. Вихідні краще провести вдома, нікуди не вибираючись.

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Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

Ракам наступної семиденки слід бути більш виконавчими і працьовитими, щоб до вашої роботи не можна було пред'явити претензій. Ви ж не хочете нарватися на критику керівництва і несхвалення колег? Тобі бажано контролювати свої негативні емоції, щоб не нажити ворогів серед оточуючих.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Леви наступного тижня сповнені невиправданих амбіцій і гарячого азарту, тому краще зробіть паузу і відмовтеся від ризикованих справ. У четвер постарайтеся спрямувати свою енергію в мирне русло. В особистому житті намічається розвиток любовних відносин, з'явиться гармонія, посилиться взаєморозуміння з оточуючими.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

На початку наступного тижня Дівам слід почекати з серйозними операціями, що стосуються нерухомості. Ваш бізнес виявиться неймовірно затребуваним, тому намагайтеся протриматися на цьому гребені довше і зміцнитися в своїх позиціях. Також важливо не продешевити і зловити свою удачу.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Терезам наступного тижня явно бракує уважності, зібраності і зосередженості у багатьох аспектах життя. Це, природно, може привести до неприємностей. Не варто розголошувати оточуючим свої сімейні таємниці. Але і чужі секрети теж важливо тримати під замком. У суботу готуйтеся до несподіваного візиту.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Багатьох упертих і незговірливих Скорпіонів наступної семиденки чекає розчарування в людях. Відповідно робочі і фінансові питання в цей період, особливо на початку тижня, краще не вирішувати. Ви лише збільшите для себе питання добування грошей. Ближче до вихідних цей невдалий період закінчиться.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня завищена самооцінка може зіграти поганий жарт зі Стрільцями. Зірки радять вам займатися тільки тими справами, в яких ви вважаєте себе справжнім фахівцем, і не берися за нові, маловивчені проєкти. Покупки і трата грошей будуть невиправданими, ви незабаром про це пошкодуєте.

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Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

З середини наступного тижня у Козорогів прокинеться жвавий інтерес до всього нового і незвичайного. Це чудовий час для будь-яких починань у різних сферах: в бізнесі, укладання партнерських угод і нових знайомств. Не пропустіть свою удачу, оскільки вона може бути мінливою.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Наступний тиждень Водоліям доведеться витратити в основному на допомогу і рішення проблем друзів і близьких людей, а не своїх власних. Постарайтеся в цей період не забути і про свої справи і особисте життя. Знайдіть час для повноцінного відпочинку, тому що ваш організм потребує відновлення сил.

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

Початок тижня для Риб принесе успіх у бізнесі і кар'єрному зростанні. Також це хороший період для нових знайомств і ділового спілкування – воно буде плідними і незабаром принесе вигоду. У середу намагайтеся не звертатися до минулого, тому що великий ризик неприємностей. Не беріть погане в голову і займіться справою.

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