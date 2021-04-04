Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 4-11 квітня для всіх знаків зодіаку
Багатьом знакам зодіаку потрібні внутрішня свобода і розкутість. У цей період будь-який тиск на особистість буде недоречним. Це вдалий час для задоволення власних бажань, на які раніше не доходили руки або було шкода коштів.
До кінця тижня мало що зміниться у відчуттях. У людей посилиться прагнення до романтики, посилиться бажання піти від тиску і впливу оточуючих. Захочеться усамітнення або спокійного проведення часу.
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Овнам наступного тижня бажано керуватися власним розумом і проникливістю в прийнятті важливих рішень. Ситуації, коли від вас буде потрібна миттєва реакція, виникнуть вже з початку тижня, в понеділок або вівторок. Так що будьте напоготові і не пропустіть свій шанс.
Тельців наступного тижня чекають дуже привабливі і вдалі переговори, зустрічі та конференції. У середу з'явиться перспектива нового напряму в бізнесі. Однак не сподівайтеся, що ви зможете таким чином втекти від фінансових проблем – від них потрібно не йти, а вирішувати, тим більше що вам це до снаги.
У Близнят починається чудовий період для спільної роботи з партнером як у сфері бізнесу, так і в особистому житті. Але майте на увазі, зараз вам важливо правильно оцінити ситуацію і людину, з якою ви або продовжите співпрацю, або припините контакти. Вихідні краще провести вдома, нікуди не вибираючись.
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Ракам наступної семиденки слід бути більш виконавчими і працьовитими, щоб до вашої роботи не можна було пред'явити претензій. Ви ж не хочете нарватися на критику керівництва і несхвалення колег? Тобі бажано контролювати свої негативні емоції, щоб не нажити ворогів серед оточуючих.
Леви наступного тижня сповнені невиправданих амбіцій і гарячого азарту, тому краще зробіть паузу і відмовтеся від ризикованих справ. У четвер постарайтеся спрямувати свою енергію в мирне русло. В особистому житті намічається розвиток любовних відносин, з'явиться гармонія, посилиться взаєморозуміння з оточуючими.
На початку наступного тижня Дівам слід почекати з серйозними операціями, що стосуються нерухомості. Ваш бізнес виявиться неймовірно затребуваним, тому намагайтеся протриматися на цьому гребені довше і зміцнитися в своїх позиціях. Також важливо не продешевити і зловити свою удачу.
Терезам наступного тижня явно бракує уважності, зібраності і зосередженості у багатьох аспектах життя. Це, природно, може привести до неприємностей. Не варто розголошувати оточуючим свої сімейні таємниці. Але і чужі секрети теж важливо тримати під замком. У суботу готуйтеся до несподіваного візиту.
Багатьох упертих і незговірливих Скорпіонів наступної семиденки чекає розчарування в людях. Відповідно робочі і фінансові питання в цей період, особливо на початку тижня, краще не вирішувати. Ви лише збільшите для себе питання добування грошей. Ближче до вихідних цей невдалий період закінчиться.
Наступного тижня завищена самооцінка може зіграти поганий жарт зі Стрільцями. Зірки радять вам займатися тільки тими справами, в яких ви вважаєте себе справжнім фахівцем, і не берися за нові, маловивчені проєкти. Покупки і трата грошей будуть невиправданими, ви незабаром про це пошкодуєте.
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З середини наступного тижня у Козорогів прокинеться жвавий інтерес до всього нового і незвичайного. Це чудовий час для будь-яких починань у різних сферах: в бізнесі, укладання партнерських угод і нових знайомств. Не пропустіть свою удачу, оскільки вона може бути мінливою.
Наступний тиждень Водоліям доведеться витратити в основному на допомогу і рішення проблем друзів і близьких людей, а не своїх власних. Постарайтеся в цей період не забути і про свої справи і особисте життя. Знайдіть час для повноцінного відпочинку, тому що ваш організм потребує відновлення сил.
Початок тижня для Риб принесе успіх у бізнесі і кар'єрному зростанні. Також це хороший період для нових знайомств і ділового спілкування – воно буде плідними і незабаром принесе вигоду. У середу намагайтеся не звертатися до минулого, тому що великий ризик неприємностей. Не беріть погане в голову і займіться справою.
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