Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 7 апреля.
- Цифра дня – 16.
- Цвет дня – фиолетовый, сиреневый и лиловый.
- Число удачи – 7.
В основе дня – сосредоточенность и гибкость мышления. В главных плюсах дня – утонченность, вдохновение и любовь. Минусы дня связаны с апатией и беспечностью.
Красота и здоровье: хорошо пройдут удаление пигментных пятен, эпиляция и чистка лица. Уязвимы легкие и ЖКТ.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо пройдут торговые операции.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получиться их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.
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