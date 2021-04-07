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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 апреля

Сегодня, 07:12

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 7 апреля.

  • Цифра дня – 16.
  • Цвет дня – фиолетовый, сиреневый и лиловый.
  • Число удачи – 7.

В основе дня – сосредоточенность и гибкость мышления. В главных плюсах дня – утонченность, вдохновение и любовь. Минусы дня связаны с апатией и беспечностью.

Красота и здоровье: хорошо пройдут удаление пигментных пятен, эпиляция и чистка лица. Уязвимы легкие и ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо пройдут торговые операции.

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Источник: Сегодня
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