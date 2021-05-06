Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 травня.

Цифра дня – 16

– 16 Колір дня – фіолетовий, бузковий

– фіолетовий, бузковий Число удачі – 7

В основі дня лежить зміцнення зв'язків і примирення. У головних плюси дня – посидючість і наполегливість. При цьому мінуси дня несуть порожні ілюзії і спокуси.

Краса і здоров'я: сьогодні корисно буде додати в їжу селеру і баклажани. Стосовно стану здоров'я зверніть особливу увагу на печінку і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для колективної роботи і обговорення ідей.

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