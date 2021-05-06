Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 травня.
- Цифра дня – 16
- Колір дня – фіолетовий, бузковий
- Число удачі – 7
В основі дня лежить зміцнення зв'язків і примирення. У головних плюси дня – посидючість і наполегливість. При цьому мінуси дня несуть порожні ілюзії і спокуси.
Краса і здоров'я: сьогодні корисно буде додати в їжу селеру і баклажани. Стосовно стану здоров'я зверніть особливу увагу на печінку і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для колективної роботи і обговорення ідей.
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