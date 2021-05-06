Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 травня

Сьогодні, 07:42

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 6 травня.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий, бузковий
  • Число удачі – 7

В основі дня лежить зміцнення зв'язків і примирення. У головних плюси дня – посидючість і наполегливість. При цьому мінуси дня несуть порожні ілюзії і спокуси.

Краса і здоров'я: сьогодні корисно буде додати в їжу селеру і баклажани. Стосовно стану здоров'я зверніть особливу увагу на печінку і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для колективної роботи і обговорення ідей.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Східний гороскоп на 2021 рік Бика для всіх знаків по роках Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога
нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле
Много яблок и мало теста. Рецепт быстрого яблочного пирога-суфле

Популярні статті

Вчора, 17:49Смачно

Готуємося до Радониці та поминальних днів – 7 головних страв і рецептів

Вчора, 17:09Фаново

Що взяти з собою на пікнік: список найпотрібніших речей

Вчора, 15:25Зірково

15 цікавих фактів про співачку Адель. Один з них розкриває секрет її схуднення

Вчора, 14:43Зірково

Мережу добили голі українки в Туреччині: Скільки можна ганьбити країну?

Вчора, 13:42Events

День матері-2021: що подарувати мамі в свято

Вчора, 13:03Зірково

Ані Лорак вирушила на відпочинок з ексчоловіком – новий доказ

Вчора, 08:20Психо

Гороскоп на сьогодні 5 травня для всіх знаків зодіаку: Козероги, зірки дають вам стусана

4 травняЗірково

Надя Мейхер захистила Меладзе в історії про домагання, а слова Полякової назвала жартом

4 травняЗірково

Я вам не фея! Анна Богдан з Холостяка-11 різко відреагувала на критику хейтерів

4 травняСмачно

10 рецептів найлегших овочевих салатів, які ви готуватимете завжди

3 травняЗірково

Холостячка Мішина провела вечір з Рибаком, який кинув її заради іншої

3 травняЗірково

Секс-скандал навколо Меладзе, або Чому чутки про харассмент можуть бути правдою

3 травняСмачно

Бісквіт "Вікторія" – рецепт королівського десерту, якому понад 200 років

3 травняЗірково

Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV

3 травняФаново

Тиждень після Великодня-2021: що можна, а що категорично заборонено робити

3 травняЗірково

Холостячка Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж. Ми в захваті!

Новини партнерів

Идеальная челка для тонких волос, которая не требует ухода. Фото
Идеальная челка для тонких волос, которая не требует ухода. Фото
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Тодоренко во второй раз будет мамой
Тодоренко во второй раз будет мамой
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
55-річна Елізабет Герлі у відвертому бікіні розбурхала уяву фанів
55-річна Елізабет Герлі у відвертому бікіні розбурхала уяву фанів

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти