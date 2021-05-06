Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 мая
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 6 мая.
- Цифра дня – 16
- Цвет дня – фиолетовый, сиреневый
- Число удачи – 7
В основе дня лежит укрепление связей и примирение. В главных плюсах дня – усидчивость и упорство. При этом минусы дня несут пустые иллюзии и искушения.
Красота и здоровье: сегодня полезно будет добавить в пищу сельдерей и баклажаны. В отношении здоровья обратите особое внимание на печень и желудок.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для коллективной работы и обсуждения идей.
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