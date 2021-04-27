Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 27 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 27 квітня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий, молочний і слонової кістки
- Число удачі – 9
В основі дня самодисципліна і раціоналізм. У головних плюсах дня логіка, точність в діях і рішучість. При цьому мінуси дня несуть агресію, конфлікти і руйнування.
Краса і здоров'я: знизьте навантаження на тіло, краще зробити акцент на медитативних практиках, особливо йоги. У випадку охорони здоров'я уразливі нирки і суглоби.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, всі спірні моменти краще відкласти і до всього підходити з легкістю.
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