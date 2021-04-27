Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 27 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 27 квітня.

Цифра дня – 18

– 18 Колір дня – білий, молочний і слонової кістки

– білий, молочний і слонової кістки Число удачі – 9

В основі дня самодисципліна і раціоналізм. У головних плюсах дня логіка, точність в діях і рішучість. При цьому мінуси дня несуть агресію, конфлікти і руйнування.

Краса і здоров'я: знизьте навантаження на тіло, краще зробити акцент на медитативних практиках, особливо йоги. У випадку охорони здоров'я уразливі нирки і суглоби.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, всі спірні моменти краще відкласти і до всього підходити з легкістю.

Читайте також:

У квітні не тільки 1-е число веселе – є багато і інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки-то ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловите подяки, поцілунки та обійми.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися