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Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

Сьогодні, 09:05

Астрологічний прогноз на 25 квітня – 1 травня для всіх знаків зодіаку

Тиждень почнеться зі стрімких і першочергових завдань, які нагромаджуються одне на інше. Ніколи зупинитися і все зважити. Сумбурність і емоції зашкалюють.

Але так триватиме недовго. Вже з середини тижня думки та дії прийдуть в норму, бажання та примхи відпустять, а на перше місце вийдуть почуття обов'язку і відповідальності.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята квітня.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Сьогодні

Овнам наступного тижня не варто хапатися за виконання монотонних і тривалих проєктів. У вівторок перш ніж приступати до роботи, постарайтеся гарненько обміркувати свої дії і тримати себе в руках, інакше ви ризикуєте отримати проблеми через свою невиправдану запальність.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Сьогодні

Тельцям наступного тижня не доведеться хвалитися своїми успіхами і досягненнями, навіть якщо вони були. У середу вам буде складно знайти спільну мову з партнерами і дійти єдиної думки. Вам важливо постаратися не поступатися і наполягти на своїй точці зору. З іншого боку, конфлікти вам ні до чого.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Сьогодні

На перший погляд, настає цілком успішний тиждень для Близнят. Але старі зобов'язання і борги можуть наздогнати вас у п'ятницю і нагадати про себе якраз напередодні довгоочікуваних вихідних. Не накопичуйте їх. Вам буде не дуже комфортно навіть в знайомій атмосфері. Бережіть здоров'я і не допускайте переохолодження.

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Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Сьогодні

У Раків успіх майбутнього тижня безпосередньо пов'язаний з шостим почуттям. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, і тоді навіть фінансові неприємності четверга обернуться для вас вигодою. Самореклама і піар серед великої кількості людей підуть вам на користь. Навколишні звернуть на вас увагу.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня Левам буде складно зорієнтуватися в ситуації і прийняти об'єктивні і вірні рішення. Через це в понеділок ви навіть ризикуєте допустити серйозні помилки в бізнесі. Тому рішення фінансових і професійних питань краще відкласти до більш сприятливого часу.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Сьогодні

Дівам наступного тижня дуже складно буде виконати дані обіцянки. А тому намагайтеся не обмежувати себе конкретними термінами виконання. А у вівторок, якщо є можливість, – потягніть час. Цілком можливо, що пізніше отримані пропозиції принесуть вигоду. Також включіть режим економії.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Сьогодні

Для Терезів це не підходящий для започаткування нових справ тиждень. Вам захочеться відпочити, відновити сили і перечекати якийсь час. Не опирайтеся цьому розумному бажанню, а займіться плануванням часу на свята. Нові знайомства та зустрічі під час вихідних днів будуть для вас особливо цікавими.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Сьогодні

Наступного тижня аналіз подій, що відбуваються, навряд чи допоможе Скорпіонам прийняти правильні рішення. У четвер зірки радять орієнтуватися на власну інтуїцію. Не беріть участі в багатолюдних зборах і не провокуйте можливі сварки з оточуючими – вам це невигідно.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Сьогодні

Цілком можливо, що майбутнього тижня в якийсь момент у Стрільців опустяться руки і з'явиться відчуття невпевненості в собі. Намагайтеся в цей період не приймати доленосних рішень – навряд чи ви зможете бути об'єктивними до себе і оточуючих. Ваш організм вимагає законного відпочинку, чим і займіться на вихідних.

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Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Сьогодні

Почуття впевненості не підведе майбутнього тижня Козорогів. Вже з понеділка ви здатні на ясні думки, вірні міркування і прийняття правильних рішень. Скористайтеся цим моментом. Ближче до вихідних вас потягне на авантюри і пригоди – можете себе не обмежувати в цьому, але будьте обережними.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Сьогодні

Водоліям наступного тижня можна позаздрити в розважливості і проникливості. Ви легко оціните і порівняєте свої сили з силами конкурентів і вийдете переможцем. У середу уникайте конфліктів в сім'ї. Вихідні дні – не найкращий період для подорожей, але ось вибратися за місто на пікнік однозначно варто.

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Сьогодні

На Риб чекає вдалий період для завершення і підбиття підсумків співпраці з партнерами як в бізнесі, так і в особистому житті. Будьте готовими до змін. У вівторок перш ніж укладати нові угоди, зважте всі за і проти, щоб не опинитися в заручниках у ситуації, що склалася.

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