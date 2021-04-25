Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 25 квітня – 1 травня для всіх знаків зодіаку
Тиждень почнеться зі стрімких і першочергових завдань, які нагромаджуються одне на інше. Ніколи зупинитися і все зважити. Сумбурність і емоції зашкалюють.
Але так триватиме недовго. Вже з середини тижня думки та дії прийдуть в норму, бажання та примхи відпустять, а на перше місце вийдуть почуття обов'язку і відповідальності.
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Овнам наступного тижня не варто хапатися за виконання монотонних і тривалих проєктів. У вівторок перш ніж приступати до роботи, постарайтеся гарненько обміркувати свої дії і тримати себе в руках, інакше ви ризикуєте отримати проблеми через свою невиправдану запальність.
Тельцям наступного тижня не доведеться хвалитися своїми успіхами і досягненнями, навіть якщо вони були. У середу вам буде складно знайти спільну мову з партнерами і дійти єдиної думки. Вам важливо постаратися не поступатися і наполягти на своїй точці зору. З іншого боку, конфлікти вам ні до чого.
На перший погляд, настає цілком успішний тиждень для Близнят. Але старі зобов'язання і борги можуть наздогнати вас у п'ятницю і нагадати про себе якраз напередодні довгоочікуваних вихідних. Не накопичуйте їх. Вам буде не дуже комфортно навіть в знайомій атмосфері. Бережіть здоров'я і не допускайте переохолодження.
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У Раків успіх майбутнього тижня безпосередньо пов'язаний з шостим почуттям. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, і тоді навіть фінансові неприємності четверга обернуться для вас вигодою. Самореклама і піар серед великої кількості людей підуть вам на користь. Навколишні звернуть на вас увагу.
Наступного тижня Левам буде складно зорієнтуватися в ситуації і прийняти об'єктивні і вірні рішення. Через це в понеділок ви навіть ризикуєте допустити серйозні помилки в бізнесі. Тому рішення фінансових і професійних питань краще відкласти до більш сприятливого часу.
Дівам наступного тижня дуже складно буде виконати дані обіцянки. А тому намагайтеся не обмежувати себе конкретними термінами виконання. А у вівторок, якщо є можливість, – потягніть час. Цілком можливо, що пізніше отримані пропозиції принесуть вигоду. Також включіть режим економії.
Для Терезів це не підходящий для започаткування нових справ тиждень. Вам захочеться відпочити, відновити сили і перечекати якийсь час. Не опирайтеся цьому розумному бажанню, а займіться плануванням часу на свята. Нові знайомства та зустрічі під час вихідних днів будуть для вас особливо цікавими.
Наступного тижня аналіз подій, що відбуваються, навряд чи допоможе Скорпіонам прийняти правильні рішення. У четвер зірки радять орієнтуватися на власну інтуїцію. Не беріть участі в багатолюдних зборах і не провокуйте можливі сварки з оточуючими – вам це невигідно.
Цілком можливо, що майбутнього тижня в якийсь момент у Стрільців опустяться руки і з'явиться відчуття невпевненості в собі. Намагайтеся в цей період не приймати доленосних рішень – навряд чи ви зможете бути об'єктивними до себе і оточуючих. Ваш організм вимагає законного відпочинку, чим і займіться на вихідних.
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Почуття впевненості не підведе майбутнього тижня Козорогів. Вже з понеділка ви здатні на ясні думки, вірні міркування і прийняття правильних рішень. Скористайтеся цим моментом. Ближче до вихідних вас потягне на авантюри і пригоди – можете себе не обмежувати в цьому, але будьте обережними.
Водоліям наступного тижня можна позаздрити в розважливості і проникливості. Ви легко оціните і порівняєте свої сили з силами конкурентів і вийдете переможцем. У середу уникайте конфліктів в сім'ї. Вихідні дні – не найкращий період для подорожей, але ось вибратися за місто на пікнік однозначно варто.
На Риб чекає вдалий період для завершення і підбиття підсумків співпраці з партнерами як в бізнесі, так і в особистому житті. Будьте готовими до змін. У вівторок перш ніж укладати нові угоди, зважте всі за і проти, щоб не опинитися в заручниках у ситуації, що склалася.
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