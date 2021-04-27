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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 27 апреля

Сегодня, 07:34

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 27 апреля.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый, молочный и слоновой кости.
  • Число удачи – 9

В основе дня самодисциплина и рационализм. В главных плюсах дня логика, точность в действиях и решительность. При этом минусы дня несут агрессию, конфликты и разрушение.

Красота и здоровье: снизьте нагрузку на тело, лучше сделать акцент на медитативных практиках, в особенности йоге. В отношении здоровья уязвимы почки и суставы.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, все спорные моменты лучше отложить и ко всему подходить с легкостью.

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Источник: Сегодня
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