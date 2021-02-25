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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 25 лютого

Сьогодні, 07:43

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 25 лютого.

  • Цифра дня – 14
  • Колір дня – блакитний
  • Число удачі – 5

В основі дня – вивчення іноземних мов і спілкування з учителями та наставниками. Серед головних плюсів дня – мудрість, терпіння. При цьому мінуси дня несуть впертість і скритність.

У питаннях бізнесу й інвестиції це хороший день для сміливих починань.

Краса і здоров'я: побережіть печінку і зір. Буде корисний догляд за волоссям, а також стрижки та фарбування, як мінімум зробіть зміцнюючу маску для волосся.

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Джерело: Сьогодні
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