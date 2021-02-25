Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 25 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 25 лютого.
- Цифра дня – 14
- Колір дня – блакитний
- Число удачі – 5
В основі дня – вивчення іноземних мов і спілкування з учителями та наставниками. Серед головних плюсів дня – мудрість, терпіння. При цьому мінуси дня несуть впертість і скритність.
У питаннях бізнесу й інвестиції це хороший день для сміливих починань.
Краса і здоров'я: побережіть печінку і зір. Буде корисний догляд за волоссям, а також стрижки та фарбування, як мінімум зробіть зміцнюючу маску для волосся.
Читайте також:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше