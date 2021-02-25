Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 25 февраля.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой

– голубой Число удачи – 5

В основе дня – изучение иностранных языков и общение с учителями и наставниками. Среди главных плюсов дня – мудрость, терпение. При этом минусы дня несут упрямство и скрытность.

В вопросах бизнеса и инвестиции это хороший день для смелых начинаний.

Красота и здоровье: поберегите печень и зрение. Будет полезен уход за волосами, а также стрижки и окрашивание, как минимум сделайте укрепляющую маску для волос.

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