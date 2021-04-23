Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 23 квітня.
- Цифра дня – 14
- Колір дня – блакитний, морської хвилі і бірюзовий
- Число удачі – 5
В основі дня – корекція долі і внутрішня трансформація. У головних плюсах дня – жвавість розуму, мудрість, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть запальність і авантюрні дії.
Краса і здоров'я: хороший день для походу в салон краси. Уразливі очі і судини.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, підходьте до всіх починань через креатив і творчу енергію. Добре починати будівництво і ремонт.
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У квітні не тільки 1-е число веселе – є багато і інших свят, до яких необхідно підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки ж ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент із нашого календаря подарунків на квітень і ловіть натомість вдячності, поцілунки і обійми.
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