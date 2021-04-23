Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 23 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 23 квітня.

Цифра дня – 14

– 14 Колір дня – блакитний, морської хвилі і бірюзовий

– блакитний, морської хвилі і бірюзовий Число удачі – 5

В основі дня – корекція долі і внутрішня трансформація. У головних плюсах дня – жвавість розуму, мудрість, знаки долі. При цьому мінуси дня несуть запальність і авантюрні дії.

Краса і здоров'я: хороший день для походу в салон краси. Уразливі очі і судини.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, підходьте до всіх починань через креатив і творчу енергію. Добре починати будівництво і ремонт.

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