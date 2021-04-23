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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 апреля

Сегодня, 07:15

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 апреля.

  • Цифра дня – 14
  • Цвет дня – голубой, морской волны и бирюзовый
  • Число удачи – 5

В основе дня – коррекция судьбы и внутренняя трансформация. В главных плюсах дня – живость ума, мудрость, знаки судьбы. При этом минусы дня несут вспыльчивость и авантюрные действия.

Красота и здоровье: хороший день для похода в салон красоты. Уязвимы глаза и сосуды.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, подходите ко всем начинаниям через креатив и творческую энергию. Хорошо начинать строительство и ремонт.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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