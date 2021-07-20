Українців заллє дощами та остудить: яка погода буде завтра

Якщо тривалими дощами з грозами не дуже раді, то зниженню температури з пекельних +37 до комфортних +24 – порадіють всі. Крім сходу і півдня України

Українців заллє дощами та остудить - погода в Україні 21 липня / Фото: Pexels

Передбачення з пісні "Цей дощ надовго" спрацювало і тепер українці не викладають парасольки зі своїх сумок. Завтра по всій Україні будуть дощі з грозами! Температура, до слова, теж знизиться. Як саме – читайте далі в матеріалі.

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра, 21 липня, по всій території нашої країни пройдуть дощі з грозами. На карті немає жодної області без дощу. А це означає, що потрібно планувати свої справи з урахуванням можливих пробок, які блискавично з'являються під час дощів і тим більше – гроз.

Погода в Києві 21 липня 2021 – прогноз синоптиків по Україні / Фото: meteo.gov.ua

Але якщо тривалим дощам з грозами не дуже раді, то зниженню температури з пекельних +37 до комфортних +24 – порадіють усі: західні регіони, центральні і північні. Однак, на півдні і сході України буде все так само спекотно + 31-34 градуси.

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А це означає, що нарешті можна робити якісь цікаві зачіски, наприклад, з використанням краба, і макіяж, який не потече через спеку. Можна також сміливо діставати свої кросівки з шафи і чергувати їх з відкритими босоніжками, не боячись спарити собі ноги.

Є ще один великий плюс в прохолодній і дощовій погоді – можна нарешті насолоджуватися гарячою кавою. Спостерігаючи за краплями дощу можна неспішно потягувати свою дроп-каву і мріяти про відпустку.

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