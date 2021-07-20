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Украинцев зальет дождями и остудит: какая погода будет завтра

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
20 июля, 18:30
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Если продолжительным дождям с грозами не очень рады, то снижению температуры с адских +37 до комфортных +24 – порадуются все. Кроме востока и юга Украины
Украинцев зальет дождями и остудит - погода в Украине 21 июля
Украинцев зальет дождями и остудит - погода в Украине 21 июля / Фото: Pexels

Предсказание из песни "Цей дощ надовго" сработало и теперь украинцы не выкладывают зонтики из своих сумок. Завтра по всей Украине будут дожди с грозами! Температура, к слову, тоже снизится. Как именно – читайте далее в материале.

via GIPHY

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 21 июля, по всей территории нашей страны пройдут дожди с грозами. На карте нет ни единой области без дождя. А это значит, что нужно планировать свои дела с учетом возможных пробок, которые молниеносно появляются во время дождей и тем более – гроз.

Погода в Киеве 21 июля 2021 – прогноз синоптиков по Украине
Погода в Киеве 21 июля 2021 – прогноз синоптиков по Украине / Фото: meteo.gov.ua

Но если продолжительным дождям с грозами не очень рады, то снижению температуры с адских +37 до комфортных +24 – радуются все: западные регионы, центральные и северные. Однако, на юге и востоке Украины будет все так же жарко +31-34 градуса.

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А это значит, что наконец можно делать какие-то интересные прически, например, с использованием крабика, и макияж, который не потечет из-за жары. Можно также смело доставать свои кроссовки из шкафа и чередовать их с открытыми босоножками, не боясь спарить себе ноги.

Есть еще один большой плюс в прохладной и дождливой погоде – можно наконец наслаждаться горячим кофе. Наблюдая за каплями дождя можно неспешно потягивать свой дрип-кофе и мечтать об отпуске.

Смотрите видео: мир страдает от экстремальных погодных явлений

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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