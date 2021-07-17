Дрип-кава: чому навколо неї такий ажіотаж і чи справді це смачно

Цю технологію придумали близько 30 років у Японії. Дрип-кава – натуральна мелена кава, заварюється майже так само, як і чай у пакетиках. Тільки пакетики з кавою встановлюються на стінки чашки, а не кладуться всередину

Дрип-кава / Фото: instagram.com/hse.de/

Дрип-кава – це одноразова кавоварка з уже запакованою кавою. Перше – це зручно. Дрип-каву можна швидко приготувати на дачі або на роботі. Та й вдома ви можете отримати каву за 2-3 хвилин, не витрачаючи час на приготування кави в джезві. Друге – виробник потурбувався і упакував у дрип-пакет хорошу каву, оптимального помелу, потрібного ступеня просмаження та грамажу. Третє: жодної гущі – не на дні, не на поверхні кави – у вас не буде, вона вся залишається на фільтрі. Дізнаємося максимально все про дрип-каву та розберемося, як її заварити. У календарі лайфхаків для літа шукайте ідеї, як його провести з користю.

Де придумали дрип-каву і чому вона стала популярною

Дрип-кава / Фото: unsplash.com

Це сталося на початку 1990-х у Японії. У зв'язку із шаленим ритмом жителів країни. Тобто часу, щоб зайти в кав'ярню і випити хорошої кави у японців як не було, так і, ймовірно, немає. А дрип-пакети – геніальний їхній винахід: ви купуєте кілька пакетів і забезпечені кавою на весь робочий день. Років 5 тому дрипи стали популярними в США, тепер про них знають у нас.

Як виробляють дрип-каву і чому це важливо знати

Тому що її виготовляють з урахуванням не тільки правильних технологій, а й вимог споживача. Упаковується вона в індивідуальний герметичний пакетик з азотом, що дозволяє каві не втрачати смак, аромат і властивості кілька місяців.

Але немає абсолютної гарантії, що кожен виробник пакує дрип-каву в безкисневому середовищі.

Яка на смак кава з дрип-пакета

До дрип-кави не рекомендують додавати молоко / Фото: instagram.com/mjteo/

Ті, хто пробував її, запевняють: ця кава насиченіша, ніж з недорогої крапельної кавоварки, яка, можливо, стоїть у вас на роботі. За міцністю вона більше схожа на американо, але з м'якішим смаком. Розбавляти цю каву молоком не рекомендують, дрип для любителів класичної чорної кави.

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Середня вартість дрип-пакетів в Україні

Це від 15 до 20 грн за один пакет. Звичайно, це дорожче, ніж купити упаковку меленої кави і пити її довго, але дешевше, ніж порція напою в пристойній кав'ярні.

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Тонкощі приготування дрип-кави

Для дрип-кави потрібна висока чашка / Фото: pexels.com

На кожному дрипі та упаковці з ними є докладна інструкція, як її приготувати. Тобто відірвати "спайку" на фільтрі, розкрити його і за допомогою спеціяльних "підставок" закріпити на стінках чашки. Тут важливо брати високу ємність на 120-180 мл, кава не має стикатися з водою. Ми ж пам'ятаємо, що дрип заварюються не як пакетики з чаєм.

Воду потрібно брати 90-95 градусів, залити в фільтр і почекати, коли вода пройде через нього (2-3 хвилини). Використовувати дрип можна кілька разів, якщо наприкінці дня любите менш міцну каву.

До кави можна приготувати кіш з черешнею і мигдалем. Усі подробиці приготування – в відео.

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