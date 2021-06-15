Обережно, магнітна буря! Чим вона небезпечна і як впливає на людей

У період магнітних бур люди можуть на фізичному рівні почуватися не дуже добре. А через проблеми зі здоров'ям з'являються психоемоційні проблеми

Чим небезпечна магнітна буря 16 червня Фото: Getty Images, Pexels

У червні магнітні бурі, які чергуються з іншими астрологічними процесами, типу ретроградності планет, суттєво впливають на здоров'я і психоемоційний стан людей. Як магнітні бурі впливають на людей і чого чекати в цей період – далі в матеріалі.

Магнітна буря впливає на здоров'я і емоції людей

У період магнітних бур люди можуть на фізичному рівні почуватися не дуже добре. Мабуть, найпоширенішими скаргами є перепади тиску. Звідси можуть виникати головні болі, біль у суглобах аі спині, запаморочення і болі в серці, проблеми зі сном.

А через проблеми зі здоров'ям або навіть невеликі нездужання з'являються психоемоційні проблеми, такі як дратівливість, апатія, занепад сил, неуважність і забудькуватість.

Чим небезпечна магнітна буря 16 червня Фото: Getty Images

Під час магнітних бур батьки часто скаржаться на неконтрольовану поведінку дітей – гіперактивність, шкодність, дратівливість. Що теж пояснюється впливом магнітних бур і тим, що діти є більш метеозалежними, ніж дорослі.

Цікаво, що навіть тварини стають більш агресивними в період магнітних бур.

Магнітна буря 16 червня: як вона вплине на людей

Сьогодні можлива апатія, занепад сил і концентрації, а також дратівливість. Астрологи прогнозують, що пік активності припаде на ранок і час полудня. Але пік геомагнітного удару припаде на 17 червня, а 18 червня магнітна буря буде вщухати.

Такі коливання можуть проявитися для метеозалежних людей болями в суглобах, спині, нудотою, головним болем і запамороченням. Можливі навіть загострення хронічних захворювань.

А дратівливість, занепад сил і відсутність настрою стануть результатом цієї магнітної бурі.

Як подбати про себе під час магнітної бурі

До кінця тижня потрібно максимально щадно поставитися до свого здоров'я – як фізичного, так і психологічного. Постарайтеся максимально розвантажити п'ятницю від складних фізичних та емоційних завдань, не нервувати і не сперечатися. Краще подивіться приємний фільм, почитайте книгу, займіться хобі.

Крім того, важливо дотримуватися правильного харчування, питного режиму і вести активний спосіб життя, не перевантажуючи себе.

Як магнітні бурі впливають на людей – дивіться відео:

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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