Два лайфхаки, як змусити чоловіка працювати

Пасивність чоловіка може привести до того, що головним годувальником у сім'ї буде жінка. Депресія, розгубленість або криза – не підстави відмовлятися від роботи

Як змусити чоловіка працювати Фото: Pexels

У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" з ведучими Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем виходить нова корисна рубрика "Жити легко з Адамовою". Психолог Олена Адамова разом з командою ранкового шоу відповість на найпоширеніші запитання жінок у сфері стосунків, самореалізації, самооцінки, пошуку себе і призначення. Експерт розповіла, що робити, якщо жінка працює, а чоловік цілими днями лежить на дивані.

Психолог Олена Адамова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чому чоловік повинен працювати?

Психолог зазначає: для сучасної жінки працювати нарівні із чоловіками, а часом навіть заробляти більше – нормальна практика. Однак пасивність партнера може привести до того, що головним годувальником у сім'ї буде саме жінка.

"Звичайно, є випадки, коли чоловік тимчасово не може працювати: хвороба, аварія або серйозні проблеми в бізнесі. Але якщо ми говоримо про депресію, розгубленість, карантинні обмеження або кризу – це не підстави для чоловіка відмовлятися від роботи. Адже ви працюєте, Отже, і він теж може", – коментує психолог Олена Адамова.

Як поліпшити стосунки в парі і домогтися поваги Фото: Unsplash

Два лайфхаки, як змусити чоловіка працювати

1. Дайте чоловікові гарну порцію визнання

Дати чоловікові таку порцію визнання і захоплення його талантами і можливостями, щоб спровокувати його працювати. І зменшити обороти в заробітку, адже коли людина нічого не робить, то розуміє, що це стає для неї зручно.

2. Попросіть поради у свого чоловіка або звертайтеся по допомогу

Не робіть все самотужки – всі фінансові та господарські обов'язки діліть між собою. Інакше ризикуєте дійти до того, що все буде закріплено за вами, і винні в цьому будете тільки ви.

"Але якщо вам подобається ваша робота, незважаючи на те що працюєте і заробляєте ви більше, ніж чоловік, до того ж вам комфортно і легко з вашим обранцем, не дозволяйте соціуму красти цей кайф – не звертайте уваги на сторонні коментарі", – радить психолог.

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