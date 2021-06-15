Два лайфхаки, як змусити чоловіка працювати
Пасивність чоловіка може привести до того, що головним годувальником у сім'ї буде жінка. Депресія, розгубленість або криза – не підстави відмовлятися від роботи
У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" з ведучими Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем виходить нова корисна рубрика "Жити легко з Адамовою". Психолог Олена Адамова разом з командою ранкового шоу відповість на найпоширеніші запитання жінок у сфері стосунків, самореалізації, самооцінки, пошуку себе і призначення. Експерт розповіла, що робити, якщо жінка працює, а чоловік цілими днями лежить на дивані.
Психолог зазначає: для сучасної жінки працювати нарівні із чоловіками, а часом навіть заробляти більше – нормальна практика. Однак пасивність партнера може привести до того, що головним годувальником у сім'ї буде саме жінка.
"Звичайно, є випадки, коли чоловік тимчасово не може працювати: хвороба, аварія або серйозні проблеми в бізнесі. Але якщо ми говоримо про депресію, розгубленість, карантинні обмеження або кризу – це не підстави для чоловіка відмовлятися від роботи. Адже ви працюєте, Отже, і він теж може", – коментує психолог Олена Адамова.
1. Дайте чоловікові гарну порцію визнання
Дати чоловікові таку порцію визнання і захоплення його талантами і можливостями, щоб спровокувати його працювати. І зменшити обороти в заробітку, адже коли людина нічого не робить, то розуміє, що це стає для неї зручно.
2. Попросіть поради у свого чоловіка або звертайтеся по допомогу
Не робіть все самотужки – всі фінансові та господарські обов'язки діліть між собою. Інакше ризикуєте дійти до того, що все буде закріплено за вами, і винні в цьому будете тільки ви.
"Але якщо вам подобається ваша робота, незважаючи на те що працюєте і заробляєте ви більше, ніж чоловік, до того ж вам комфортно і легко з вашим обранцем, не дозволяйте соціуму красти цей кайф – не звертайте уваги на сторонні коментарі", – радить психолог.
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