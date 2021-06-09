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Як поліпшити стосунки в парі і домогтися поваги партнера

Сьогодні, 15:50

Повага насамперед полягає в повному прийнятті партнера таким, яким він є, без бажання його змінити

Як поліпшити стосунки в парі і домогтися поваги
Як поліпшити стосунки в парі і домогтися поваги
Фото: Unsplash

Стосунки без поваги не можуть бути щасливими, а навпаки – вони сповнені конфліктів і невдоволення. Як зрозуміти, що партнер вас не поважає, і що робити в цьому випадку, розповіла психолог Анна Михайленко в програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

Як зрозуміти, що партнер вас не поважає

Щоб зрозуміти, чи є у ваших взаєминах повагу, спочатку варто розібратися в значенні цього слова – радять психологи.

Повага насамперед полягає в повному прийнятті партнера таким, яким він є, без бажання його змінити. Однак, за статистикою, саме це правило частіше порушують жінки.

У ваших стосунках немає поваги, якщо:

"Жінка каже чоловікові, як йому реалізовуватися, тобто скільки заробляти, де працювати. Або, якщо жінка дозволяє собі вказувати чоловікові, як йому виглядати – жінки люблять говорити, що пора худнути або переглянути гардероб. Всі ці речі – не про повагу", – пояснює психолог.

Як поліпшити стосунки в парі
Як поліпшити стосунки в парі
Фото: Pexels

Неповага і те, що ваш партнер говорить, які фільми вам дивитися, які книги читати, з якими друзями і куди ходити. Тобто все, що стосується особистого дозвілля. Четвертий пункт – знецінення.

"Якщо партнер дозволяє собі в компанії з близькими друзями, батьками обговорювати свою половинку, оцінювати, порівнювати або критикувати", – коментує експерт.

І останній пункт – недовіра. Коли ви сумніваєтеся в рішеннях, прийнятих вашим партнером.

Що робити, якщо у ваших стосунках немає поваги

Як поліпшити стосунки в парі
Як поліпшити стосунки в парі
Фото: stocksnap.io

Якщо у ваших стосунках немає місця повазі – не поспішайте їх руйнувати. Ситуацію можна виправити.

"Одна з умов розвитку поваги – це формування подяки. Дуже важливо, щоб у стосунках чоловік і жінка розуміли, що вони повинні робити один одному щось хороше, тому що вони цього щиро хочуть", – зазначила психолог.

Також важливим є формування позитивного образу коханої людини. Тобто, підкреслення його позитивних рис, перш за все, в своїх думках. А ще будьте милосердними і не забувайте помічати дрібниці, ваш партнер цього заслуговує!

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стосунки психологія повага пара
Джерело: Сьогодні
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