Тепер все здійсниться. Експерти розповіли, як правильно загадувати бажання

Розповідаємо три найдієвіших способы

Загадати бажання можна не тільки на Новий рік або день народження . Виявляється, є навіть міжнародний День загадування бажань, який відзначають 11 січня. І у кожного народу, країни і навіть окремої людини є свої бажання і правила їх загадування. Ведучі програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик з'ясували, які з них є найбільш дієвими.

Яких тільки методів для здійснення бажань не придумало людство. Але "Ранок з Україною" зібрав ТОП-3 найбільш дієвих способы, які можна використовувати для загадування бажань прямо на карантині . І перший – загадувати бажання з пляшкою. Всі про нього чули, але все роблять це неправильно. Традиційно над порожньою посудиною подумки промовляють бажання, потім дмухають у середину та швидко закривають пляшку корком.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Людина загадує бажання обов'язково вголос, а потім повинна дунути у пляшку. Всі люди пляшку закривають і не знають, що далі з нею робити, а це бажання закривається у пляшці і не здійснюється, – пояснила мольфарка Олена Стеценко. – Треба взяти пляшку двома руками і над нею вголос промовити бажання. Потім слід дунути у пляшку і закрити правою долонею. Далі треба вийти на балкон або висунути цю пляшку у вікно, відкрити долонькою пляшку і витряхнути, щоб це бажання полетіло в повітрі до всесвіту". ".

І обов'язково скажіть: "Бажання, бажання моє, лети і виповнися! Я тебе чекаю".

Наступний спосіб прийшов до нас з Піднебесної. Там свої незвичайні правила. Коли китайці прагнуть загадати бажання, вони беруть шматок тонкого паперу і записують на ньому свої мрії.

"Спочатку вони пишуть свою дату народження, повне ім'я, професію, адресу і тільки після цього повністю викладають своє бажання, – поділилася майстер фен-шуй Вікторія Хілініч в ефірі каналу" Україна ". – Ніколи не формулюйте запит зі словами "мені треба". Бо слово "треба" означає потребу, і всесвіт читає це неправильно ".

Дівчина мріє Фото: Pinterest

Тому зазвичай пишуть так: "до мене притягуються кращі люди, я отримую масу можливостей і у мене все виходить". А відправляють такі листи теж по-особливому.

"Виходять на вулицю, до своїх дверей і ніби запрошують цей достаток, щоб він увійшов до них у будинок", – розповіла майстер фен-шуй.

Після цього спалюють папірець прямо на ганку, щоб він символічно відправив їхнє бажання у небо і вказав, де саме його чекають.

Останній і наймиліший спосіб загадування бажань пов'язаний з рибками. Маленького жителя акваріума потрібно місяць годувати і пестити, а потім випустити у водойму.

"Випускання риб вважається одним з найцікавіших ритуалів. Коли люди ростять якусь рибку і потім випускають її в воду для того, щоб символізувати живу енергію, тому що вода – це енергія ", – пояснив медіум Максим Гордєєв.

І ще: не треба соромитися промовляти бажання вголос, деталізувати і конкретизувати їх. А ще робити це без частки "не" і з позитивними намірами! Тоді всі мрії обов'язково стануть реальністю!

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