Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Тепер все здійсниться. Експерти розповіли, як правильно загадувати бажання

Сьогодні, 18:05

Розповідаємо три найдієвіших способы

Загадати бажання можна не тільки на Новий рік або день народження . Виявляється, є навіть міжнародний День загадування бажань, який відзначають 11 січня. І у кожного народу, країни і навіть окремої людини є свої бажання і правила їх загадування. Ведучі програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик з'ясували, які з них є найбільш дієвими.

Яких тільки методів для здійснення бажань не придумало людство. Але "Ранок з Україною" зібрав ТОП-3 найбільш дієвих способы, які можна використовувати для загадування бажань прямо на карантині . І перший – загадувати бажання з пляшкою. Всі про нього чули, але все роблять це неправильно. Традиційно над порожньою посудиною подумки промовляють бажання, потім дмухають у середину та швидко закривають пляшку корком.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Людина загадує бажання обов'язково вголос, а потім повинна дунути у пляшку. Всі люди пляшку закривають і не знають, що далі з нею робити, а це бажання закривається у пляшці і не здійснюється, – пояснила мольфарка Олена Стеценко. – Треба взяти пляшку двома руками і над нею вголос промовити бажання. Потім слід дунути у пляшку і закрити правою долонею. Далі треба вийти на балкон або висунути цю пляшку у вікно, відкрити долонькою пляшку і витряхнути, щоб це бажання полетіло в повітрі до всесвіту". ".

І обов'язково скажіть: "Бажання, бажання моє, лети і виповнися! Я тебе чекаю".

Наступний спосіб прийшов до нас з Піднебесної. Там свої незвичайні правила. Коли китайці прагнуть загадати бажання, вони беруть шматок тонкого паперу і записують на ньому свої мрії.

"Спочатку вони пишуть свою дату народження, повне ім'я, професію, адресу і тільки після цього повністю викладають своє бажання, – поділилася майстер фен-шуй Вікторія Хілініч в ефірі каналу" Україна ". – Ніколи не формулюйте запит зі словами "мені треба". Бо слово "треба" означає потребу, і всесвіт читає це неправильно ".

Дівчина мріє
Дівчина мріє
Фото: Pinterest

Тому зазвичай пишуть так: "до мене притягуються кращі люди, я отримую масу можливостей і у мене все виходить". А відправляють такі листи теж по-особливому.

"Виходять на вулицю, до своїх дверей і ніби запрошують цей достаток, щоб він увійшов до них у будинок", – розповіла майстер фен-шуй.

Після цього спалюють папірець прямо на ганку, щоб він символічно відправив їхнє бажання у небо і вказав, де саме його чекають.

Останній і наймиліший спосіб загадування бажань пов'язаний з рибками. Маленького жителя акваріума потрібно місяць годувати і пестити, а потім випустити у водойму.

"Випускання риб вважається одним з найцікавіших ритуалів. Коли люди ростять якусь рибку і потім випускають її в воду для того, щоб символізувати живу енергію, тому що вода – це енергія ", – пояснив медіум Максим Гордєєв.

І ще: не треба соромитися промовляти бажання вголос, деталізувати і конкретизувати їх. А ще робити це без частки "не" і з позитивними намірами! Тоді всі мрії обов'язково стануть реальністю!

Раніше ми розповідали, як навчитися говорити дякую

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хочу і буду: чому важливо дозволяти собі робити те, що хочеш Як зменшити витрати під час карантину: поради експертів
бажання мрії Ранок з Україною
Реклама

Новини партнерів

Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона

Популярні статті

Сьогодні, 15:59Food

Вареники із сюрпризами на старий Новий рік: квасоля – до дітей, а курага – до радості

Сьогодні, 15:54Fun

Найкращі щедрівки для дорослих і дітей

Сьогодні, 14:45Food

Страви на старий Новий рік: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Сьогодні, 05:19Психологія

Гороскоп на сьогодні 11 січня: Дев чекає приголомшливий успіх, а Терези – прибирання

Вчора, 19:33Wellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Вчора, 18:09Шоу-бізнес

Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Вчора, 13:38Техно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Вчора, 09:55Стиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Вчора, 06:40Психологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Психологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

9 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

9 січняШоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

9 січняFood

Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

9 січняШоу-бізнес

"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

9 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

Новини партнерів

Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
"Холостячка": что известно о победителе шоу Александре Эллерте
"Холостячка": что известно о победителе шоу Александре Эллерте
Лікарі назвали шість ознак безсимптомної пневмонії
Лікарі назвали шість ознак безсимптомної пневмонії
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Яркая блондинка рассталась с звездой "Динамо" и зажигает в Сети
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Тина Кароль повторила наряд Дженнифер Лопес: кто круче?
Тина Кароль повторила наряд Дженнифер Лопес: кто круче?

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти