Теперь все сбудется. Эксперты рассказали, как правильно загадывать желания

Рассказываем три самых действенных способа

Загадать желание можно не только на Новый год или день рождения. Оказывается, есть даже международный День загадывания желаний, который отмечают 11 января. И у каждого народа, страны и даже отдельного человека есть свои желания и правила их загадывания. Ведущие программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик выяснили, какие из них являются самыми действенными.

Каких только методов для осуществления желаний не придумало человечество. Но "Ранок з Україною" собрал ТОП-3 самых действенных способа, которые можно использовать для загадывания желаний прямо на карантине. И первый – загадывать желания с бутылкой. Все о нем слышали, но все делают это неправильно. Традиционно над пустым сосудом мысленно говорят желание, затем дуют внутрь и быстро закрывают бутылку пробкой.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Человек загадывает желание обязательно вслух, а затем должен дунуть в бутылку. Все люди бутылку закрывают и не знают, что дальше с ней делать, а это желание закрывается в бутылке и не осуществляется, – пояснила мольфарка Елена Стеценко. – Надо взять бутылку двумя руками и над ней вслух произнести желание. Затем следует дунуть в бутылку и закрыть правой ладонью. Далее следует выйти на балкон или выдвинуть эту бутылку в окно, открыть ладошкой бутылку и вытряхнуть, чтобы это желание полетело в воздух ко вселенной".

И обязательно произнесите: "Желание, желание мое, лети и исполнись! Я тебя жду".

Следующий способ пришел к нам из Поднебесной. Там свои необычные правила. Когда китайцы стремятся загадать желание, они берут кусок тонкой бумаги и записывают на нем свои мечты.

"Сначала они пишут свою дату рождения, полное имя, профессию, адрес и только после этого полностью выкладывают свое желание, – поделилась мастер фэн-шуй Виктория Хилинич в эфире канала "Украина". – Никогда не формулируйте запрос со словами "мне надо". Ибо слово "надо" означает потребность, и вселенная читает это неправильно".

Девушка мечтает Фото: Pinterest

Поэтому обычно пишут так: "ко мне притягиваются лучшие люди, я получаю массу возможностей и у меня все получается". А отправляют такие письма тоже по-особенному.

"Выходят на улицу, к своей двери и как будто приглашают этот достаток, чтобы он вошел к ним в дом", – рассказала мастер фэн-шуй.

После этого сжигают бумажку прямо на крыльце, чтобы она символически отправила их желание в небо и указала, где именно его ждут.

Последний и самый милый способ загадывания желаний связан с рыбками. Маленького жителя аквариума нужно месяц кормить и ласкать, а потом выпустить в водоем.

"Выпуск рыб считается одним из самых интересных ритуалов. Когда люди растят какую-то рыбку и потом выпускают ее в воду для того, чтобы символизировать живую энергию, потому что вода – это энергия", – пояснил медиум Максим Гордеев.

И еще: не надо стесняться проговаривать желания вслух, детализировать и конкретизировать их. А еще делать это без частицы "не" и с положительными намерениями! Тогда все мечты обязательно станут реальностью!

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