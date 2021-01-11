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Теперь все сбудется. Эксперты рассказали, как правильно загадывать желания

Сегодня, 18:05

Рассказываем три самых действенных способа

Загадать желание можно не только на Новый год или день рождения. Оказывается, есть даже международный День загадывания желаний, который отмечают 11 января. И у каждого народа, страны и даже отдельного человека есть свои желания и правила их загадывания. Ведущие программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик выяснили, какие из них являются самыми действенными.

Каких только методов для осуществления желаний не придумало человечество. Но "Ранок з Україною" собрал ТОП-3 самых действенных способа, которые можно использовать для загадывания желаний прямо на карантине. И первый – загадывать желания с бутылкой. Все о нем слышали, но все делают это неправильно. Традиционно над пустым сосудом мысленно говорят желание, затем дуют внутрь и быстро закрывают бутылку пробкой.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Человек загадывает желание обязательно вслух, а затем должен дунуть в бутылку. Все люди бутылку закрывают и не знают, что дальше с ней делать, а это желание закрывается в бутылке и не осуществляется, – пояснила мольфарка Елена Стеценко. – Надо взять бутылку двумя руками и над ней вслух произнести желание. Затем следует дунуть в бутылку и закрыть правой ладонью. Далее следует выйти на балкон или выдвинуть эту бутылку в окно, открыть ладошкой бутылку и вытряхнуть, чтобы это желание полетело в воздух ко вселенной".

И обязательно произнесите: "Желание, желание мое, лети и исполнись! Я тебя жду".

Следующий способ пришел к нам из Поднебесной. Там свои необычные правила. Когда китайцы стремятся загадать желание, они берут кусок тонкой бумаги и записывают на нем свои мечты.

"Сначала они пишут свою дату рождения, полное имя, профессию, адрес и только после этого полностью выкладывают свое желание, – поделилась мастер фэн-шуй Виктория Хилинич в эфире канала "Украина". – Никогда не формулируйте запрос со словами "мне надо". Ибо слово "надо" означает потребность, и вселенная читает это неправильно".

Девушка мечтает
Девушка мечтает
Фото: Pinterest

Поэтому обычно пишут так: "ко мне притягиваются лучшие люди, я получаю массу возможностей и у меня все получается". А отправляют такие письма тоже по-особенному.

"Выходят на улицу, к своей двери и как будто приглашают этот достаток, чтобы он вошел к ним в дом", – рассказала мастер фэн-шуй.

После этого сжигают бумажку прямо на крыльце, чтобы она символически отправила их желание в небо и указала, где именно его ждут.

Последний и самый милый способ загадывания желаний связан с рыбками. Маленького жителя аквариума нужно месяц кормить и ласкать, а потом выпустить в водоем.

"Выпуск рыб считается одним из самых интересных ритуалов. Когда люди растят какую-то рыбку и потом выпускают ее в воду для того, чтобы символизировать живую энергию, потому что вода – это энергия", – пояснил медиум Максим Гордеев.

И еще: не надо стесняться проговаривать желания вслух, детализировать и конкретизировать их. А еще делать это без частицы "не" и с положительными намерениями! Тогда все мечты обязательно станут реальностью!

Ранее мы рассказывали, как научиться говорить спасибо.

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