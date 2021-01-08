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Як скласти карту бажань, яка здійснить ваші мрії

Сьогодні, 11:12

Астролог і психолог дали ефективні поради

Саме сьогодні люди по всьому світу майструють карти бажань, щоб з початком нового року впустити в своє життя приємні зміни. Як працює ця техніка і як правильно складати власну карту розповіла астролог Яніна Массіна в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

У дитинстві всі ми любили мріяти і виявляється, коли дорослішаєш, цю здатність не потрібно втрачати. Адже якщо правильно висловити всі свої бажання – вони обов'язково стануть реальністю. Щоб дорослі мрії втілювалися в життя – є карта бажань.

"Карта бажань – це візуальний образ того, про що ми мріємо. І нашій психіці, коли ми бачимо певний образ, певний силует – легше досягти і привести нас до бажаного результату, – розповіла астролог Яніна Массіною. – Проблема більшості людей в тому, що ми дуже часто перемикається з однієї мети, не довівши її до кінця, на іншу. Треба чітко розуміти, що ви будете робити кожен місяць, кожен день для досягнення своєї мети".

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Як скласти карту бажань: інструкція

Карта складається всього з 9 секторів, щоб задіяти всі сфери життя. Подумайте, чого ви хочете досягти в майбутньому, і зберіть достатню кількість зображень для карти. Перше, що потрібно – приклеїти своє життєрадісне фото в центр. Для того, щоб ваші бажання отримували від вас позитивну енергію.

"Карта складається зліва направо. Зліва направо у нас відбувається рух з минулого в майбутнє. З лівого боку вам потрібно розмістити фотографії родини і роду. Тобто тих авторитетних фігур, які вас підтримують, на кого ви спираєтесь", – пояснила психолог і екстрасенс Світлана Арефнія.

Далі візуалізують багатство – скільки конкретно і що саме вам потрібно. Якщо гроші – сума, нерухомість – кількість і так далі. Зверху вашої карти має бути духовне багатство.

Після цього переходите до секторів сімейного щастя – любов і діти. У цих частинах може бути візуалізація будь-яких бажань, що стосуються сім'ї.

Як правильно складати карту бажань
Як правильно складати карту бажань
Фото: скриншот

"Намагайтеся не вибирати картинки, де є певні особи. Тому що тоді ви вибираєте певний типаж своєї пари", – радить експерт.

Наступним йде самореалізація, кар'єра і саморозвиток. А коли ваша карта бажань буде готова – сховайте її подалі від очей.

"Коли вона висить, то змальовується і перестає бути цінною. Чим менше її цінність, тим менше вона цікава. А чим менше вона цікава, тим менше енергії на неї йде, і відповідно просто нічого не здійснюється", – пояснила психолог.

А ще залиште на карті просте бажання. Наприклад, прочитати книгу або відвідати родичів – і виконайте його. Таким чином ви активуєте карту, і вона почне діяти.

Як зробити карту бажань:

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Джерела: Сьогодні , canva.com
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