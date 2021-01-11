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Як навчитись говорити "дякую", навіть коли не хочеться

Сьогодні, 13:13

Психолог пояснила, чим корисна подяка

Сьогодні, 11 січня, відзначається Міжнародний день "дякую". З дитинства нас вчать бути ввічливими і говорити "дякую", коли щось дарують, дають або роблять. Але не всі донесуть цю навичку в доросле життя. Все тому, що про подяку згадують тільки умовно, тобто "за щось матеріальне". Виходить, за "нематеріальне" дякувати не потрібно? Сьогодні.Lifestyle разом з психологом Мариною Журбенко розібралися, як навчитися говорити "дякую" і чим це може бути корисно.

Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко
Психолог, транзактний аналітик Марина Журбенко
Фото: пресслужба

Чим корисно говорити "дякую"

Тема подяки завжди дуже актуальна, адже є частиною ділового етикету, а також вищим ступенем прояву симпатії, визнання і поваги до людей і їх вчинків.

1. Людей, які вміють дякувати, люблять оточуючі

"Дякую" допомагає нам налагоджувати з людьми теплі і довірчі стосунки. Існує навіть такий парадокс: вам з більшим бажанням допоможе не та людина, якій ви самі колись надали підтримку, а той, хто вам уже допомагав в минулому і отримав подяку.

Перший і найважливіший плюс подяки: створення сприятливого ставлення на вашу адресу і зміцнення взаємин з оточуючими.

2. Подяка допомагає фокусуватися на позитиві

Подяка – це ще й можливість звернути увагу і сфокусуватися на приємних моментах в житті, а це вже сміливо можна називати позитивною терапією.

Як це працює? Наприклад, подяку за те, що подруга вислухала вас, завжди залишить післясмак не наявності існуючої проблеми, а того, що ви для когось важливі. Або коли вас зупинила поліція і відпустила з попередженням. Ну чим не привід сказати "дякую"?

Позитивне мислення продовжує життя
Позитивне мислення продовжує життя
Фото: Depositphotos

Як навчитись говорити "дякую", навіть коли не хочеться

Легко дякувати людям за хороші вчинки. Чого не скажеш про близьких людей, які іноді ранять гірше чужих. Як бути в такому випадку, коли і дякувати нема за що?

Включіть в свій щоденний словник "дякую" касиру, офіціантові, водієві таксі або автобуса, людині, яка передала за проїзд, баристі, заправникові. Непомітно для себе ви виявите, що вмієте робити це легко і невимушено.

Коли подяку стає невід'ємною частиною вашої лексики – її стає набагато легше висловлювати і тим, хто часом нас розчаровує.

Тому в ситуації, коли нам хочеться дратуватися на близьку людину, завжди є вибір: піддатися емоції або сказати "дякую, що виховуєш в мені терпіння".

А якщо вам складно дякувати комусь, дивлячись в очі, то можна почати з подяки 21 сторіччя за технічний прорив і скористатися можливістю подякувати людині особисто, але за допомогою повідомлення в месенджері. Це істотно знизить хвилювання і додасть сміливості вашим наступним вчинкам.

Чим вдячність корисна для людини
Чим вдячність корисна для людини

Чим корисна подяку:

  1. Розвиває емоційний інтелект.
  2. Вчить прощати.
  3. Надає позитивної енергії.
  4. Підсилює почуття цілісності з оточенням.
  5. Знижує рівень депресії і тривожності.
  6. Покращує сон і послаблює головний біль.

Якщо ви щиро подякували і отримали несподівану відповідь – не впадайте у відчай, інакше це перекреслить весь позитив, який ви могли б зберегти в своєму сонячному сплетінні. Адже головне у вашій подяці – ваші ж позитивні емоції.

Як навчитися прощати образи – дивіться відео:

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психологія подяка спасибо
Джерело: Сьогодні
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