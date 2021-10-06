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Ретро-Меркурій дістався до Facebook і Instagram – що ж сталося вчора

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
6 жовтня, 07:00
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Найкрцпніша мережу в світі вчора дала найбільший збій в історії інтернету, як раз під час активності ретроградного Меркурію. Чи є в цьому зв'язок – в матеріалі
Facebook і Instagram вчора не працювали, можливо винен ретроградний Меркурій
Facebook і Instagram вчора не працювали, можливо винен ретроградний Меркурій / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 5 жовтня, зірвалися сотні тисяч запланованих відео зустрічей і конференцій, мільйони користувачів не могли зайти в facebook, WhatsApp і Instagram. Що ж сталося, може планети не так стали?

Що сталося з facеbook і іншими соцмережами

Якщо відстежити збої на facebook c допомогою сервісу downdetector, то видно, що проблеми у соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня. Вчора ж був самий пік: всяке буває, але такого масштабного збою ще не було. З проблемами зіткнулися авіакомпанії, банки і мобільні оператори.

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Проблеми у соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня
Проблеми у соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня / Фото: скриншот

А "батько" facebook Марк Цукерберг втратив $ 6 млрд через скарги користувачів: акції компанії подешевшали майже на 3,5%. Втрати понесли також Google, Apple і Amazon. Може в цьому є щось паранормальне або винен ретроградний Меркурій, в періоді якого ми зараз знаходимося? До речі, з 27 вересня по 6 жовтня крім Меркурія ретроградними є ще Нептун, Плутон, Сатурн і Юпітер.

Як впливає ретро-Меркурій на події

Експерт з Феншуй і майстер астропрогнозів Наталія Явон говорить, що весь період ретроградного Меркурія (з 27 вересня по 18 жовтня), а не тільки вчорашній день впливає на життя людей і роботу техніки. У такі дні між людьми виникає гостре нерозуміння, офісна та побутова техніка може ламатися частіше.

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Будь-які процеси, що відбуваються в період ретроградності Меркурія і в яких ви берете участь, треба контролювати ретельніше. Можливо, вчора хтось когось із працівників величезної корпорації не зрозумів, а важливий процес не був проконтрольована і почалося ... А можливо – це тільки припущення.

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Загублені документи, кореспонденція, що не прийшли вчасно посилки і т.д. – це цілком зрозуміле явище в період ретроградності планет. І особливо не варто братися за нові проекти . Чи є зв'язок чи ні між вчорашнім "падінням" соцмереж – вирішуйте самі.

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А як захистити себе від ретроградності планет?

Комунікації будуть відбуватися повільно, тому запасіться терпінням . Будьте уважніші, уточнюйте, чи все правильно зрозуміли ви і так само – чи достатньо добре зрозуміли вас. Період ретроградного Меркурія і вчорашній хаос в соцмережах нашкодив не всім: поки не працював WhatsApp, аудиторія Telegram тільки за першу годину збою соцмереж зросла на 50 млн користувачів.

У період ретроградності Меркурія і інших планет варто запастися терпінням
У період ретроградності Меркурія і інших планет варто запастися терпінням / Фото: Unsplash

Може бути збувся прогноз астрологів, що в період ретроградності Меркурія добре завершувати вже розпочаті проекти і відновлювати нові зв'язки? Як би там не було, до кінця активності ретроградного Меркурія ще 13 днів, тому запасіться терпінням.

Також ми писали, що не можна робити на молодий місяць, який настав сьогодні. А ще дивіться сюжет, як справляються з важкими днями і відновлюють сили українські зірки.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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