Ретро-Меркурій дістався до Facebook і Instagram – що ж сталося вчора

Найкрцпніша мережу в світі вчора дала найбільший збій в історії інтернету, як раз під час активності ретроградного Меркурію. Чи є в цьому зв'язок – в матеріалі

Facebook і Instagram вчора не працювали, можливо винен ретроградний Меркурій / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 5 жовтня, зірвалися сотні тисяч запланованих відео зустрічей і конференцій, мільйони користувачів не могли зайти в facebook, WhatsApp і Instagram. Що ж сталося, може планети не так стали?

Що сталося з facеbook і іншими соцмережами

Якщо відстежити збої на facebook c допомогою сервісу downdetector, то видно, що проблеми у соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня. Вчора ж був самий пік: всяке буває, але такого масштабного збою ще не було. З проблемами зіткнулися авіакомпанії, банки і мобільні оператори.

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Проблеми у соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня / Фото: скриншот

А "батько" facebook Марк Цукерберг втратив $ 6 млрд через скарги користувачів: акції компанії подешевшали майже на 3,5%. Втрати понесли також Google, Apple і Amazon. Може в цьому є щось паранормальне або винен ретроградний Меркурій, в періоді якого ми зараз знаходимося? До речі, з 27 вересня по 6 жовтня крім Меркурія ретроградними є ще Нептун, Плутон, Сатурн і Юпітер.

Як впливає ретро-Меркурій на події

Експерт з Феншуй і майстер астропрогнозів Наталія Явон говорить, що весь період ретроградного Меркурія (з 27 вересня по 18 жовтня), а не тільки вчорашній день впливає на життя людей і роботу техніки. У такі дні між людьми виникає гостре нерозуміння, офісна та побутова техніка може ламатися частіше.

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Будь-які процеси, що відбуваються в період ретроградності Меркурія і в яких ви берете участь, треба контролювати ретельніше. Можливо, вчора хтось когось із працівників величезної корпорації не зрозумів, а важливий процес не був проконтрольована і почалося ... А можливо – це тільки припущення.

Загублені документи, кореспонденція, що не прийшли вчасно посилки і т.д. – це цілком зрозуміле явище в період ретроградності планет. І особливо не варто братися за нові проекти . Чи є зв'язок чи ні між вчорашнім "падінням" соцмереж – вирішуйте самі.

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А як захистити себе від ретроградності планет?

Комунікації будуть відбуватися повільно, тому запасіться терпінням . Будьте уважніші, уточнюйте, чи все правильно зрозуміли ви і так само – чи достатньо добре зрозуміли вас. Період ретроградного Меркурія і вчорашній хаос в соцмережах нашкодив не всім: поки не працював WhatsApp, аудиторія Telegram тільки за першу годину збою соцмереж зросла на 50 млн користувачів.

У період ретроградності Меркурія і інших планет варто запастися терпінням / Фото: Unsplash

Може бути збувся прогноз астрологів, що в період ретроградності Меркурія добре завершувати вже розпочаті проекти і відновлювати нові зв'язки? Як би там не було, до кінця активності ретроградного Меркурія ще 13 днів, тому запасіться терпінням.

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